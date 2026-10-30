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Украинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес суд

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
13,0 т.
Иллюстрация – паспорта Украины
В Ирландии вынесли приговор украинке, которая мошенничала с социальными выплатами. Источник: Keystone / Michael Buholzer

В Ирландии посадили за решетку украинку, которая признала себя виновной в мошенничестве с государственными выплатами. Женщина в течение полугода каждые две недели прилетала, чтобы получить социальную помощь, хотя по местному законодательству она должна была проживать в Ирландии.

Об этом сообщает Irish Examiner. 51-летняя Татьяна Стахив признала себя виновной в незаконном получении 9103 евро, которые ей начислил Департамент социальной защиты в качестве пособия по безработице.

В чем обвиняют украинку

Женщину арестовали в мае. По данным правоохранителей, с октября 2025 по апрель 2026 года она каждые две недели прилетала в Дублин из Польши, чтобы получать пособие по безработице.

Проверка Департамента социальной защиты выявила, что она никогда не жила по адресам, указанным при оформлении пособия. Фактически все это время Татьяна проживала за пределами Ирландии.

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В ирландской полиции отмечают, что даты авиарейсов полностью совпадали с днями выплат. Кроме того, эти перелеты подтвердились и данными из ее паспорта. Однако при задержании у нее не обнаружили ни наличных, ни личных вещей, ни других признаков роскоши. 

Зачем крала деньги

Адвокат украинки объяснила, что та не владеет английским языком и не имеет родственных связей в Ирландии. По ее словам, Татьяна Стахив нуждалась в дорогостоящем специализированном лечении, но после начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла доступ к необходимой помощи на родине.

Лишившись возможности официально получать лекарства, женщина была вынуждена покупать необходимые медикаменты на черном рынке. Поэтому она тратила выплаты не на развлечения или отдых, а именно на покупку лекарств.

Судья Мартин Нолан согласился, что действия женщины связаны с последствиями войны, но все же признал это тщательно спланированным преступлением и приговорил ее к 10 месяцам лишения свободы. Однако, учитывая срок, который она уже провела под стражей с 25 мая, она должна выйти на свободу в марте 2027 года. После освобождения она планирует жить в Болгарии со своей 24-летней дочерью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были отправлены в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.

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