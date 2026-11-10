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Украинец отсудил у государства 1,8 млн грн моральной компенсации: его преследовала полиция

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read3 мин
144
Какое решение принял суд
Какое решение принял суд. Источник: Фото создано с помощью ИИ

Предприниматель из города Кицмань Черновицкой области, которого почти десять лет полиция подозревала в мошенничестве и незаконном изготовлении топлива, отсудил у государства 1,8 млн грн компенсации морального вреда. За это время правоохранители изъяли у него значительные суммы денег, арестовали недвижимость и автомобили, а его предпринимательская деятельность фактически остановилась.

В итоге уголовное производство закрыли из-за отсутствия состава преступления. Об этом говорится в решении Кицманского районного суда по делу №718/1280/26.

История началась еще в 2013 году. Тогда правоохранители провели обыск торгового места мужчины на Калиновском рынке в Черновцах. Во время обыска изъяли значительные суммы в разных валютах, в частности:

  • 166,6 тыс. долларов;
  • 77,9 тыс. евро;
  • 940,2 тыс. грн;
  • более 4 млн российских рублей;
  • 8 тыс. фунтов стерлингов.

Также изъяли деньги в молдавских леях, румынских леях, канадских и австралийских долларах и чешских кронах.

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В августе 2013 года мужчине сообщили о подозрении. Сначала его обвиняли в мошенничестве и правонарушениях, связанных с подакцизными товарами. Позже следствие сосредоточилось на незаконном изготовлении и сбыте топлива. По версии правоохранителей, предприниматель организовал производство топливных смесей путем смешивания низкокачественного бензина и дизельного топлива.

В то же время на имущество мужчины наложили арест. Речь идет о жилом доме, грузовике, двух полуприцепах-цистернах и легковом автомобиле. Ограничения действовали более девяти лет.

Сам предприниматель вину не признавал. В суде он утверждал, что уголовное преследование началось из-за его отказа платить правоохранителям за возможность беспрепятственно вести бизнес. Это была позиция истца, а не установленный судом факт.

В 2016 году Новоселицкий районный суд оправдал мужчину. Однако в 2018 году Верховный Суд отменил оправдательный приговор из-за процессуальных нарушений и направил дело на повторное рассмотрение.

В декабре 2022 года предпринимателя все же признали виновным в незаконном обращении с подакцизными товарами и назначили штраф 17 тыс. грн, освободив от наказания из-за истечения сроков давности.

Однако уже 28 апреля 2023 года Черновицкий апелляционный суд отменил обвинительный приговор и окончательно закрыл уголовное производство из-за отсутствия в действиях мужчины состава уголовного правонарушения.

После этого предприниматель решил добиться компенсации. Он подал иск к Черновицкой областной прокуратуре, областному управлению Нацполиции, Министерству финансов и Государственной казначейской службе. За почти десятилетнее уголовное преследование мужчина требовал 2 млн грн компенсации морального вреда.

Представители государственных органов возражали против заявленных требований. В частности, прокуратура считала сумму завышенной. Вместе с тем она признала, что по закону мужчине гарантирована минимальная компенсация в размере 1 008 528 грн.

Дело в том, что украинское законодательство предусматривает возмещение морального вреда за незаконное пребывание под следствием и судом из расчета не менее одной минимальной зарплаты за каждый месяц преследования.

Суд установил, что мужчина находился под следствием и судом 116 месяцев и 19 дней. С учетом минимальной зарплаты в 2026 году гарантированная компенсация составляет немного больше миллиона гривен.

Однако судья решил, что этой суммы недостаточно. Он учел, что мужчина почти десять лет не мог свободно распоряжаться своим имуществом, а уголовное преследование негативно повлияло на предпринимательскую деятельность, деловую репутацию и привычный образ жизни.

В результате суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать из Государственного бюджета Украины 1,8 млн грн морального вреда. В остальной части требований отказал.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке. В предоставленном документе нет сведений о вступлении его в законную силу.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента . Накануне налоговики прибыли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

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