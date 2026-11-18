В Украине мужчина пытался через суд выселить бывшую жену и сына из дома, который официально принадлежит ему. Он жаловался на постоянные конфликты, ссоры и даже избиения. Однако суд встал на сторону женщины и отказал в ее выселении, учитывая, что она много лет проживает в доме, имеет инвалидность и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Требование в отношении другого сына мужчина отозвал, поскольку тот уже выехал.

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Об этом говорится в решении Яготинского районного суда Киевской области по делу №382/1141/23. Как установил суд, мужчина является владельцем жилого дома на основании свидетельства от 2007 года. В нем много лет проживали его жена и дети. Однако в январе 2023 года супруги развелись, после чего мужчина решил выселить бывшую жену и сына.

Он объяснял, что

семейные отношения прекратились

совместное проживание стало невозможным

а родственники мешают ему пользоваться собственным имуществом

В частности, мужчина неоднократно обращался в полицию. В сентябре 2022 года он жаловался, что жена и сын не пускают его в дом. В феврале и марте 2023 года сообщал о ссорах, а в июне заявил, что сын нанес ему телесные повреждения.

Более того, в мае 2023 года суд признал бывшую жену виновной в совершении административного правонарушения по статье о домашнем насилии и назначил ей штраф.

Мужчина настаивал, что после развода женщина утратила право проживать в его доме. Кроме того, ей принадлежит 1/6 часть другого жилого дома.

Позиция бывшей жены

Однако ответчица возражала против выселения. Она пояснила, что проживает в спорном доме с 2007 года, участвовала в его строительстве и ремонте, воспитывала там детей. Кроме того, женщина имеет инвалидность III группы и проживает вместе с несовершеннолетним сыном.

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Что касается другого дома, она отметила, что унаследованная 1/6 часть не дает ей возможности проживать отдельно.

Почему суд отказал в выселении

В итоге суд отказал в выселении женщины. Судья учла, что она длительное время проживает в доме вместе с несовершеннолетним ребенком, имеет инвалидность, а доказательств того, что унаследованная часть другой недвижимости пригодна для их проживания, нет.

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой жильем может считаться помещение, с которым у человека есть длительные и достаточные связи, даже если его право пользования им является спорным.

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В то же время мужчина отказался от требования выселить совершеннолетнего сына, поскольку тот уже выехал из дома.

Таким образом, суд не удовлетворил иск мужчины. Это решение демонстрирует, что даже единоличное право собственности на недвижимость не гарантирует возможности выселить бывших членов семьи. В таких спорах суды должны учитывать не только документы на имущество, но и право человека на жилье, обстоятельства его проживания и интересы несовершеннолетних детей.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента. Накануне налоговики пришли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.