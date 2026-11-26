В Украине могут ввести штрафы за громкие транспортные средства. За чрезмерный шум выхлопа во время военного положения предлагают штрафовать впервые на 3400 грн, а за повторное нарушение – на 5100 грн с возможным лишением прав.

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности поддержал соответствующий законопроект №15358 ко второму чтению 16 голосами. Об этом сообщил соавтор предложения, народный депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Он отметил, что после первого чтения комитет уменьшил суммы штрафов (изначально предлагалось за первое нарушение взыскивать 17 тыс. грн). По его словам, даже меньшие суммы могут заставить "громких" водителей снять прямоток.

Какое наказание предлагают за шумный выхлоп

Первое нарушение за год – штраф 1700 грн (во время военного положения – 3400 грн).

(во время военного положения – 3400 грн). Повторное нарушение – 5100 грн с возможностью лишения водительского удостоверения на 3-6 месяцев.

Кроме того, водителей-нарушителей будут направлять на внеочередной техосмотр. Пройти его они будут обязаны в течение 5 рабочих дней или:

в случае игнорирования предписания – штраф 5100-8500 грн;

повторное игнорирование – 13600 грн с лишением прав.

Какие еще штрафы хотят увеличить

Законопроект №15358 предусматривает не только наказание за чрезмерный шум выхлопной системы. Комитет также поддержал увеличение штрафов за превышение скорости и неиспользование ремней безопасности.

В частности, вместо двух действующих сейчас уровней ответственности за превышение скорости предлагают ввести пять:

свыше 20 км/ч – 680 грн;

более чем на 40 км/ч – 2040 грн;

более чем на 60 км/ч – 2720 грн;

более чем на 80 км/ч – 3400 грн;

более чем на 100 км/ч – 4080 грн.

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Кроме того, комитет поддержал поправку народного депутата Максима Хлапука об увеличении штрафа за непристегнутый ремень безопасности вдвое – с 500 до 1020 грн.

Ярослав Железняк также отметил, что отдельно нужно урегулировать вопрос лишения водительских прав за систематическое значительное превышение скорости. По его словам, это могут предусмотреть отдельным законопроектом или соответствующими поправками при рассмотрении документа в сессионном зале.

Теперь законопроект должна рассмотреть Верховная Рада. Железняк надеется, что народные депутаты проголосуют за него уже 8 декабря.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине активизировались мошенники, которые маскируются под официальный Telegram-бот Национальной полиции "Штрафы ПДД". Они отправляют водителям ложные сообщения о якобы нарушении правил дорожного движения, чтобы заставить их раскрыть персональные или банковские данные.