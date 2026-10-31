В ПФУ объяснили, когда нужно обращаться за оформлением пенсии: какой срок предусмотрен и когда можно потерять деньги

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границы. Фото и видеоВ Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границы. Фото и видеоОзвучен фактический прожиточный минимумОзвучена реальная черта бедности в Украине: сколько должны тратить взрослый, пенсионер и ребенок в месяцРазорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснениеРазорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснениеИгорь ЛебезневПод Харцызском ударом дрона ликвидировали "директора Донецкой железной дороги" ЛебезневаПехотинец Константин Власенко, который провел 491 день на позиции без обеих ног, получил звание Героя УкраиныПехотинец Константин Власенко, который провел 491 день на позиции без обеих ног, получил звание Героя УкраиныУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоров"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоровЧто стоит знать пенсионерамПенсии в Украине с 1 ноября: кому и как могут повыситьДональд ТрампТрамп: глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против РФ
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В ПФУ объяснили, когда нужно обращаться за оформлением пенсии: какой срок предусмотрен и когда можно потерять деньги

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
1,5 т.
Иллюстрация – деньги в кошельке
Иллюстрация к выплатам в Украине. Источник: Getty Images

Украинцы по закону имеют право обращаться за пенсией за месяц до достижения пенсионного возраста и в течение трех месяцев после достижения 60-летия. В таком случае пенсия будет назначена с момента достижения пенсионного возраста. Если подать заявление позже, пенсию назначат только с момента обращения.

Об этом говорится в разъяснении ГУ ПФУ в Донецкой области. Да, можете. Обратиться с заявлением о назначении пенсии можно не раньше чем за один месяц до достижения пенсионного возраста. То есть если 60 лет исполняется в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре – не раньше соответствующей даты.

Такой порядок установлен законодательством о пенсионном обеспечении. При этом право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от наличия необходимого страхового стажа. В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
29,5 т.
Украинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес суд
29,5 т.
Украинка каждые две недели летала в страну ЕС за выплатами: какой приговор вынес суд
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
20,4 т.
Беженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламент
20,4 т.
Беженцам из Украины хотят упростить легализацию в стране ЕС: за какие изменения проголосовал парламент
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
6,2 т.
Пенсия по инвалидности для III группы с 1 ноября: какая гарантированная сумма начисления
6,2 т.
Пенсия по инвалидности для III группы с 1 ноября: какая гарантированная сумма начисления

Важно не пропустить срок обращения. Если заявление о назначении пенсии подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если человек обратился за назначением пенсии по истечении трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают со дня обращения. Поэтому не стоит надолго откладывать подачу заявления.

Подать заявление и необходимые документы можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины – portal.pfu.gov.ua/ или лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ независимо от места жительства или регистрации.

Для подачи заявления онлайн необходимо заранее подготовить сканированные копии документов, в частности паспорта, РНОКПП и документов, необходимых для подтверждения страхового стажа. В зависимости от конкретной ситуации могут понадобиться и другие документы.

На веб-портале ПФУ после авторизации с помощью КЭП нужно выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" – "Заявление о назначении пенсии", указать вид пенсии, заполнить необходимые данные, добавить сканированные копии документов, сформировать заявление, подписать его и отправить в Пенсионный фонд Украины.

После отправки заявления информацию о состоянии его обработки и принятом решении можно просмотреть в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе "Мои обращения".

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Похожие темы
Повышение зарплат и пенсийпенсииПенсионный фонд Украины (ПФУ)обманывают пенсионеров
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!