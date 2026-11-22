В Германии выступили против плана депортации 2,6 млн украинцев, сирийцев и афганцев, который озвучил лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Однако эксперты и даже его однопартийцы считают такую идею нереалистичной, поскольку прекращение защиты не означает автоматического выселения, а статус каждого человека должен пересматриваться индивидуально.

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Об этом пишет Welt. В то же время сейчас такая позиция вызвала споры не только среди политических оппонентов, но и внутри самой партии.

Хрупалла хочет возвращения 2,6 млн иностранцев

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Тино Хрупалла призвал к репатриации примерно 2,6 млн человек, находящихся в Германии. Его предложение касается не только иностранцев, которые уже обязаны покинуть страну по закону, и лиц, совершивших преступления, но и граждан ряда государств, получивших защиту из-за опасной ситуации на родине.

В частности, политик считает, что сирийцы, афганцы и украинцы должны возвращаться домой после того, как перестанут действовать основания для предоставления им убежища или другой защиты. Речь идет о возможных изменениях ситуации с безопасностью и политической обстановки в странах происхождения, которые, по его мнению, могут сделать дальнейшее пребывание этих людей в Германии ненужным.

В интервью подкасту Unter Zwei издания Bild Хрупалла объяснил свою позицию перспективой окончания войны в Украине и возможного улучшения ситуации в Сирии и Афганистане. Он заявил, что если обстоятельства, из-за которых люди получили право на защиту, изменятся, они должны вернуться в свои страны.

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"И речь идет о 2,6 миллиона человек", – подытожил политик, назвав количество потенциальных репатриантов. Впрочем, само заявление политика не означает, что соответствующие решения уже приняты немецким правительством или что депортации могут произойти автоматически.

В самой партии не согласны с масштабами депортаций

Заявление Хрупаллы стало поводом для дискуссии даже среди представителей его политической силы. В частности, оно противоречит позиции однопартийца Максимилиана Краха, который ранее призывал не создавать завышенных ожиданий относительно возможностей массовой депортации иностранцев.

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Крах считает, что даже депортация 200 тыс. человек стала бы чрезвычайно масштабной операцией, которая по своим масштабам могла бы стать крупнейшей в послевоенной истории Европы. Это, по его оценке, свидетельствует о сложности реализации подобных политических планов даже при наличии соответствующего решения.

Разногласия показывают, что в партии нет полного единства относительно того, насколько реально осуществить масштабное возвращение иностранцев и какими темпами это могло бы происходить. С одной стороны, Хрупалла называет цифру в 2,6 млн человек, с другой – его коллеги обращают внимание на практические ограничения и значительные трудности, которые возникнут в случае реализации такой политики.

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Почему массовое возвращение украинцев и других беженцев юридически невозможно

Заявление Хрупаллы критически оценивает и эксперт по миграционным вопросам Даниэль Тим, преподающий в Университете Констанца. По его мнению, политик создает ложное впечатление, будто миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно быстро и одновременно заставить покинуть Германию.

На самом деле, даже если ситуация в стране происхождения изменится, это не означает автоматической отмены права на защиту для всех ее граждан. Юридические основания для пребывания должны оцениваться отдельно, с учетом конкретных обстоятельств каждого человека.

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Тим подчеркивает, что решение о прекращении защиты не может приниматься по национальному признаку или распространяться на целую группу людей без индивидуального рассмотрения. Даже потенциальное улучшение ситуации с безопасностью в Украине, Сирии или Афганистане не означает, что все граждане этих государств сразу потеряют право оставаться в Германии.

Именно поэтому эксперт считает озвученное Хрупаллой число завышенным. По его оценке, политическое заявление о возможности возвращения 2,6 млн человек не учитывает реальные юридические процедуры, которые необходимо пройти перед принятием решения в отношении конкретного человека.

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Сколько людей в Германии действительно подлежат депортации

По последним доступным данным, на середину 2026 года в Германии насчитывалось примерно 259 тыс. человек, подлежавших депортации. Это люди, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, которые утратили право на пребывание или по другим юридическим причинам обязаны покинуть страну.

Однако эта цифра существенно отличается от озвученных Хрупаллой 2,6 млн. Даже среди тех, кто формально должен покинуть Германию, далеко не всех можно фактически депортировать. Согласно приведенным данным, около 77% этой категории лиц получили временное разрешение на пребывание, которое приостанавливает исполнение депортации.

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Наличие юридической обязанности выехать не всегда приводит к немедленному принудительному возвращению. Процесс может быть отложен из-за различных обстоятельств, а для его реализации необходимы соответствующие правовые и административные решения. Таким образом, даже в отношении людей, которые уже не имеют права оставаться в стране, механизм высылки является сложным и не предполагает автоматического массового возвращения.

В случае изменения ситуации с безопасностью условия предоставления временной защиты могут пересматриваться, однако такие изменения не означают, что все украинцы должны будут одновременно покинуть Германию. Дальнейшие решения будут зависеть от законодательства, политики правительства Германии, европейских механизмов защиты и индивидуальных обстоятельств людей. Отдельно, с 1 июля 2026 года в Германии изменился механизм социальной поддержки украинских беженцев и безработных: вместо Bürgergeld они получают базовый доход – Grundsicherung.

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