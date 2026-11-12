В Германии ужесточили наказание для украинских беженцев: кому сократят выплаты на 30%

В июле 2026 года в Германии применили почти 40 тысяч новых санкций к получателям базовой поддержки доходов (беженцам), причем около 85% из них – за пропущенные встречи в центрах занятости. За повторную неявку без уважительной причины выплаты могут сократить на 30%, однако первый пропущенный прием финансового наказания не предусматривает.

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Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на статистику Федерального агентства занятости Германии (BA). Вместе с тем новые цифры не означают, что все санкции уже связаны именно с реформой, часть наказаний могла касаться нарушений, совершенных еще до вступления в силу новых правил.

Количество санкций выросло почти на 9% за месяц

В июле центры занятости по всей Германии приняли 39 803 новых решения о применении санкций к получателям базовой поддержки доходов. Для сравнения: в июне таких случаев было 36 557. Таким образом, за месяц количество решений увеличилось на 3246, или примерно на 8,9%.

Если сравнивать с июлем прошлого года, рост также заметен: тогда было зафиксировано 37 102 случая, то есть на 7,3% меньше, чем в июле 2026-го. Всего в июле новую помощь получали около 3,76 млн трудоспособных людей, это на 28 303 человека меньше, чем месяцем ранее.

Самой распространенной причиной сокращения выплат стало невыполнение требований центров занятости. Примерно 85% всех санкций в июле применили именно из-за пропущенных встреч. Другие случаи касались, в частности, отказов от трудоустройства и невыполнения других обязательств перед службами занятости.

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Отдельно выделяется динамика наказаний за неявку на встречи. Согласно приведенным в материале данным, их количество выросло с 26 665 в июле 2024 года до 33 897 в июле 2026-го.

За повторный пропуск встречи выплаты могут уменьшить на 30%

Новая система базовой поддержки доходов предусматривает более строгие последствия для тех, кто систематически игнорирует вызовы центров занятости. При этом наказание зависит от того, сколько раз человек без уважительной причины не явился на назначенную встречу.

По старым правилам один пропущенный прием обходился одинокому получателю помощи в 10% стандартной ставки. В приведенном Bild примере это составляло 56,30 евро. Согласно новым требованиям повторное игнорирование встреч может привести к сокращению выплат уже на 30%. В денежном эквиваленте для того же примера это 168,90 евро.

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Однако первая неявка без уважительной причины, как и прежде, не приводит к уменьшению помощи. Именно эту особенность новой системы критикуют сотрудники центров занятости: по их мнению, она оставляет возможность игнорировать первый вызов без финансовых последствий. Важно, что речь идет не об автоматическом сокращении выплат всем иностранцам или беженцам в Германии.

Санкции касаются получателей пособий, которые нарушают установленные правила, в частности не приходят на встречи с сотрудниками служб занятости или не выполняют требования по поиску работы.

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Сотрудники центров занятости жалуются на бюрократию

Несмотря на ужесточение санкций, сотрудники центров занятости считают, что реформа не решила многих проблем, которые затрудняют трудоустройство получателей пособий. Журналисты поговорили с представителями служб занятости. По их словам, люди продолжают пропускать встречи, уклоняться от проверок и не всегда сотрудничать со специалистами, которые должны помогать им найти работу.

В то же время сами сотрудники вынуждены тратить много времени на административные процедуры. Штефан Грааф, пресс-секретарь Федеральной сети центров занятости, заявил изданию, что вместо обещанного упрощения процедур в некоторых важных сферах они столкнулись с дополнительными сложностями.

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По его словам, сотрудникам приходится тщательно проверять обстоятельства каждого случая, выслушивать получателей помощи и документировать все решения. Отмечается, что это отнимает время и ресурсы, которые могли бы направить на консультации, обучение и непосредственную помощь с трудоустройством.

В то же время Грааф отметил и позитивные изменения: по его наблюдениям, в центре занятости в Ахене встречи с получателями помощи теперь проходят регулярнее. Еще одна проблема – техническая готовность системы к новым правилам. По данным Федерального агентства занятости, обновление программного обеспечения для учета активов ожидается не раньше января 2027 года. Изменения, необходимые для применения санкций, должны внедряться в марте и мае 2027-го.

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До этого времени центрам занятости придется пользоваться дополнительными инструментами для расчетов, интегрированными в имеющееся программное обеспечение. Это создает дополнительную нагрузку на работников и не способствует обещанной оптимизации работы учреждений.

Вместо миллиардов евро экономии правительство столкнулось с дополнительными расходами

Одной из главных целей реформы базовой поддержки доходов было сокращение государственных расходов. Канцлер Фридрих Мерц ранее говорил о возможности экономить около 5 млрд евро ежегодно благодаря новой системе. Однако в проекте правительства по реформе от первоначальных ожиданий осталось немного.

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По оценкам, экономия в 2026 году должна была составить лишь 86 млн евро, а в 2027-м – около 70 млн евро. Более того, на 2028-й и 2029 годы федеральное правительство предусмотрело даже небольшие дополнительные расходы. Теперь бюджет столкнулся с еще одной проблемой: в 2026 году для выплаты пособий нужно дополнительно найти около 250 млн евро, эти средства не были учтены в предыдущих бюджетных планах.

Среди причин – более высокие, чем ожидалось, расходы на стандартные ставки пособий, а также неожиданно крупные задолженности перед страховыми компаниями. Поэтому ужесточение правил и увеличение числа санкций пока не обеспечили того уровня экономии, на который рассчитывало правительство.

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В то же время делать окончательные выводы об эффективности новой системы по июльской статистике пока рано. Федеральное агентство занятости фиксирует месяц, когда санкция вступила в силу, а не дату самого нарушения. Поэтому часть июльских сокращений могла касаться случаев, произошедших еще до 1 июля, когда действовали прежние правила.

В Федеральном агентстве занятости предполагают, что значительная часть санкций, введенных в июле, могла быть связана именно с нарушениями предыдущего периода. Следовательно, реальное влияние новой системы на поведение получателей помощи и государственные расходы станет понятнее только после накопления статистики за следующие месяцы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году в Польше начнут действовать новые общеевропейские правила противодействия отмыванию средств. Из-за них, чтобы совершить покупку на сумму свыше 10 тыс. евро, украинским беженцам нужно будет предоставить универсальный идентификатор личности (PESEL).