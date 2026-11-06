Страна ЕС решила принять больше беженцев из Украины: где их хотят поселить

Пять муниципалитетов в Дании добровольно вызвались принять больше украинских беженцев, чем предусмотрено официальной квотой. Это должно снизить нагрузку на другие датские общины, которые сталкиваются с нехваткой ресурсов и жилья.

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Об этом сообщает The Copenhagen Post. По данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, речь идет о муниципалитетах, расположенных в регионе Ютландия:

Хадерслев;

Хорсенс;

Скиве;

Струер;

Виборг.

В общей сложности эти пять муниципалитетов примут 133 дополнительных человека. Больше всего – Виборг (65 человек), а меньше всего – Скиве (18 человек).

Министр иммиграции и интеграции Мортен Бьодсков приветствовал это решение. Он отметил, что Копенгаген и его западные пригороды сейчас испытывают особую нагрузку.

"Наша общая задача – обеспечить, чтобы украинцы, прибывающие в Данию, смогли надлежащим образом обустроиться в наших местных общинах", – подчеркнул Бьодсков.

Почему именно Ютландия?

Ютландия – крупнейший материковый регион Дании, охватывающий западную часть страны. Принимая решение о дополнительном приеме беженцев, местные муниципалитеты указали на наличие свободного жилья и высокий спрос на рабочую силу на местном рынке труда.

По оценкам местных властей, украинцы продемонстрировали высокий уровень интеграции в местные сообщества, учебные заведения и региональный рынок труда, что делает их привлечение выгодным для экономического развития этих муниципалитетов.

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Ситуация с беженцами в Дании

Сейчас в Дании зарегистрировано более 47 тыс. граждан Украины с временной защитой, тогда как в 2022 году страна готовилась к возможному прибытию до 100 тыс. человек. Впрочем, местные власти уже исключили украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из системы получения убежища по специальному закону, чтобы предотвратить уклонение от мобилизации.

Кроме того, сейчас обсуждается ограничение выдачи видов на жительство украинцам из 14 регионов, которые меньше всего пострадали от войны. Это такие области, как:

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Черкасская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Винницкая;

Волынская;

Закарпатская;

Житомирская.

По словам министра Бьодскова, ужесточение иммиграционной политики оправдывается нагрузкой на местные сообщества. При этом он заверил, что Дания продолжит оказывать Украине военную, гражданскую и гуманитарную помощь.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина официально запустила Сеть единства, которая должна помочь гражданам за рубежом сохранить связь с Родиной и способствовать их добровольному возвращению. Соответствующее решение принял Кабинет министров.