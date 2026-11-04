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В стране ЕС усложнили составление языковых курсов беженцами: что изменилось для украинцев

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
3,2 т.
Иллюстрация - женщина, закутанная во флаг Украины
В Германии переписали правила языковых курсов для беженцев. Иллюстративное изображение. Источник: Unsplash/Philip Myrtorp

В Германии ужесточили условия сдачи языкового экзамена по немецкому языку (DTZ) – это заключительный этап интеграционных курсов, которые посещают в том числе украинские беженцы. Начиная с 1 ноября, если хотя бы одна его часть будет выполнена ненадлежащим образом, тест будет считаться не сданным в целом.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что причиной принятого решения стало учащение случаев мошенничества во время тестирования – в частности, из-за схем с покупкой ответов на вопросы в интернете.

Что изменилось

Во время экзамена DTZ участники должны написать полуофициальное письмо (жалобу, обращение в ведомство и т. д.). Но раньше многие кандидаты просто пропускали это задание, но все равно получали уровень B1 за счет высоких баллов за другие задания – тест и устную речь.

При этом правоохранители подозревают, что часть участников курсов скупала готовые ответы на тестовые задания в соцсетях (в частности, в Telegram по цене около 250 евро). Поэтому теперь избежать письменного блока не удастся – в случае игнорирования или ненадлежащего выполнения любой части экзамена весь тест DTZ не зачтут.

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В МВД подчеркивают, что умение вести переписку на немецком языке является базовым требованием для адаптации в обществе и самостоятельного решения повседневных вопросов.

Изменение интеграционной политики

Новые правила сдачи экзамена совпали с общей реформой расходов на интеграционные программы:

  • правительство Германии сократило ежегодное финансирование интеграционных курсов с 1,3 млрд до около 600 млн евро;
  • Asylbewerber и некоторые другие категории мигрантов больше не смогут посещать полноценные курсы длительностью 700 часов. Вместо этого им будут предлагать упрощенные начальные ознакомительные программы;
  • Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев также настаивает на том, чтобы устная и письменная части экзамена сдавались строго в один день.

Сколько украинцев посещают интеграционные курсы

Сертификат о сдаче DTZ – ключевой документ для получения вида на жительство и гражданства Германии. В 2025 году экзамен сдали более 318 тысяч человек, из которых 55% подтвердили уровень B1, а 32% – уровень A2.

Самой многочисленной группой слушателей курсов остаются украинцы, однако их доля среди новых участников сократилась с 59% в 2022 году до чуть более 30% в 2025 году. Следующими по численности идут граждане Сирии, Афганистана и Турции.

Как уже сообщал OBOZ.UA, граждане Украины активно выходят на рынок труда в Германии – за год число официально трудоустроенных украинцев выросло на 63 тыс. человек. В то же время среди них снижается доля получателей базовой социальной помощи.

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