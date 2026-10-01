В странах ЕС массово закрывают центры для беженцев из Украины: что важно знать

к началу 2027 года их количество планируется сократить примерно вдвое. В связи с сокращением потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7. В Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев . В связи с сокращением потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7.

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Как сообщает Yle , процесс курирует Миграционная служба Финляндии (Migri). Там это связали с сокращением количества проживающих в таких центрах, поскольку поток беженцев стабилизировался, а те, кто уже получил временную защиту, постепенно интегрируются.

Почему закрываются центры для беженцев

По словам начальницы департамента услуг по приему Миграционной службы Элины Нурми, оптимизация сети связана с системным сокращением числа клиентов. Ключевыми факторами, повлиявшими на решение, являются:

Переход украинцев под опеку муниципалитетов

Поток беженцев из Украины стабилизировался, а большинство людей, получивших временную защиту, активно регистрируются в качестве резидентов финских муниципалитетов и переезжают в частное жилье.

Изменения в Законе о приеме

В сентябре государство ограничило срок пребывания в специальных центрах. Теперь услуги по приему беженцев прекращаются через 3 месяца после получения вида на жительствои права на муниципальную регистрацию. Лица, получившие временную защиту, обязаны зарегистрироваться в муниципалитете в этот же срок.

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Какие объекты уже прекратили деятельность

Центр в Кристиананкаупунги и групповой дом в Куопио (оба – 30 июня).

Групповой дом в Кокколе (31 июля).

Центры в Липери , Гамина , Уусикаупунки , дополнительный центр в Йоутса и групповой дом в Йоэнсуу (все – 31 августа).

Приемный центр в Эспоо (30 сентября 2026 г.).

Какие планируется закрыть

Групповой дом в Хямеенлинне (31 октября 2026 года);

(31 октября 2026 года); Центры в Куопио , Каухава и центр Центральной Финляндии (30 ноября 2026);

Групповой дом в Тампере (31 декабря 2026 года);

Центры в Котке и Сейняйоки (28 февраля 2027).

Главные истории дня

Что делать украинцам

Жителей закрываемых объектов не оставят под открытым небом – их переселяют на свободные места в другие действующие центры страны.

"При переводе мы учитываем пожелания жильцов и их связи с местом проживания, такие как работа или обучение. Однако это не всегда возможно", – подчеркнула Элина Нурми.

Кроме того, беженцы имеют право проживать в частном или арендованном жилье, однако расходы на его аренду государством через систему центров приема больше не возмещаются. Стандартная вместимость одного приемного центра в Финляндии составляет около 300 человек, однако точное количество клиентов Миграционная служба не разглашает из соображений безопасности.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Финляндия фактически открыла украинским пенсионерам доступ к государственной пенсии , позволив получать выплаты на уровне местных жителей. Для этого нужно выполнить всего два условия – достичь 65 лет и легально прожить в стране не менее трех лет.

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