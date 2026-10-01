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В странах ЕС массово закрывают центры для беженцев из Украины: что важно знать

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read3 мин
icon 1,0 т.
Иллюстрация - девочка с флагом Украины
В Швейцарии приказали депортировать 104 украинских беженца. Иллюстрационное изображение
Источник: Unsplash/Çağlar Oskay
В Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцевк началу 2027 года их количество планируется сократить примерно вдвое. В связи с сокращением потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7.
Как сообщает Yle, процесс курирует Миграционная служба Финляндии (Migri). Там это связали с сокращением количества проживающих в таких центрах, поскольку поток беженцев стабилизировался, а те, кто уже получил временную защиту, постепенно интегрируются.

Почему закрываются центры для беженцев

По словам начальницы департамента услуг по приему Миграционной службы Элины Нурми, оптимизация сети связана с системным сокращением числа клиентов. Ключевыми факторами, повлиявшими на решение, являются:
  • Переход украинцев под опеку муниципалитетов
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Поток беженцев из Украины стабилизировался, а большинство людей, получивших временную защиту, активно регистрируются в качестве резидентов финских муниципалитетов и переезжают в частное жилье.
  • Изменения в Законе о приеме
В сентябре государство ограничило срок пребывания в специальных центрах. Теперь услуги по приему беженцев прекращаются через 3 месяца после получения вида на жительствои права на муниципальную регистрацию. Лица, получившие временную защиту, обязаны зарегистрироваться в муниципалитете в этот же срок.

Какие объекты уже прекратили деятельность

  • Центр в Кристиананкаупунги и групповой дом в Куопио (оба – 30 июня).
  • Групповой дом в Кокколе (31 июля).
  • Центры в Липери, Гамина, Уусикаупунки, дополнительный центр в Йоутса и групповой дом в Йоэнсуу (все – 31 августа).
  • Приемный центр в Эспоо (30 сентября 2026 г.).

Какие планируется закрыть

  • Групповой дом в Хямеенлинне (31 октября 2026 года);
  • Центры в Куопио, Каухава и центр Центральной Финляндии (30 ноября 2026);
  • Групповой дом в Тампере (31 декабря 2026 года);
  • Центры в Котке и Сейняйоки (28 февраля 2027).

Что делать украинцам

Жителей закрываемых объектов не оставят под открытым небом – их переселяют на свободные места в другие действующие центры страны.
"При переводе мы учитываем пожелания жильцов и их связи с местом проживания, такие как работа или обучение. Однако это не всегда возможно", – подчеркнула Элина Нурми.
Кроме того, беженцы имеют право проживать в частном или арендованном жилье, однако расходы на его аренду государством через систему центров приема больше не возмещаются. Стандартная вместимость одного приемного центра в Финляндии составляет около 300 человек, однако точное количество клиентов Миграционная служба не разглашает из соображений безопасности.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Финляндия фактически открыла украинским пенсионерам доступ к государственной пенсии, позволив получать выплаты на уровне местных жителей. Для этого нужно выполнить всего два условия – достичь 65 лет и легально прожить в стране не менее трех лет.
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