В Грузии объявили о новом решении о выплатах беженцам из Украины: какую помощь будут оказывать

Правительство Грузии продлило сроки предоставления ежемесячной денежной помощи и льготного доступа к государственной системе здравоохранения для украинских беженцев ещё на 3 месяца. Новый срок действия программ поддержки установлен до 1 января 2027 года.

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Об этом сообщает издание NewsGeorgia. Соответствующие изменения внесены в правительственные постановления № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года.

Медицинские услуги и социальные выплаты: что предусмотрено

Благодаря продлению действия государственных программ граждане Украины, находящиеся в Грузии из-за войны, продолжают пользоваться медицинскими услугами наравне с местными жителями.

Какие медицинские услуги предоставляются

Неотложные медицинские вмешательства.

Роды.

Срочная вакцинация.

Профилактическая вакцинация.

Лечение туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, диабета.

Проведение диализа и помощь при редких заболеваниях.

Психиатрическая помощь.

Медицинское сопровождение матерей и детей.

Ежемесячные финансовые выплаты

На семью – 300 лари (около 5,2 тыс. грн).

(около 5,2 тыс. грн). На одного человека – 45 лари (менее 17 долларов).

Ключевое условие получения помощи: обязательное постоянное проживание на территории страны. Статус считается сохраненным, если срок выезда беженца за пределы Грузии не превышает трех дней.

Сколько украинцев выехали из страны и не вернулись

В 2025 году количество выездов из Украины было на 290,1 тыс. больше, чем количество въездов. Эта цифра ориентировочно соответствует количеству тех украинцев, которые не вернулись в страну после того, как официально пересекли границу. При этом по состоянию на сентябрь 2026 года количество въездов в страну лишь на 83,4 тыс. меньше.

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В целом, по данным УВКБ ООН, в мире (за исключением России) зарегистрировано 5,762 млн беженцев из Украины. С начала 2026 года из страны выехало на 162 тысячи человек больше, чем вернулось. Где больше всего:

5,213 млн — в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии);

— в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии); 0,549 млн – за пределами Европы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцев в Польше, участвующих в программе "800+" и получающих ежемесячное детское пособие в размере 800 злотых (около 9,4 тыс. грн), предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.

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