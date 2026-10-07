В Грузии объявили о новом решении о выплатах беженцам из Украины: какую помощь будут оказывать

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Центральный железнодорожный вокзал Киева"Укрзализныця" отменяет два поезда из-за ухудшения ситуации с безопасностью: когда они перестанут курсироватьВраг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к ЗапорожьюВраг перенес выполнение планов с сентября на октябрь: в ВСУ сообщили, существует ли опасность прорыва армии РФ к Запорожью"Давайте не будем считать мои деньги!" Ольга Цыбульская – о молодом любовнике, шокирующих фото с концертов и препаратах для похудения"Давайте не будем считать мои деньги!" Ольга Цыбульская – о молодом любовнике, шокирующих фото с концертов и препаратах для похуденияРоссия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвыРоссия атаковала Киев в день рождения Путина: есть жертвыТрамп вновь заявил о скором завершении войны в УкраинеТрамп вновь заявил о скором завершении войны в УкраинеБуквально возродилась из пепла: ученые обнаружили планету "Феникс"Буквально возродилась из пепла: ученые обнаружили планету "Феникс"Звездный "гарем" Путина: как Шэрон Стоун проигнорировала диктатора, какая певица разделась под Кремлем и кого называют любовницами "бункерного деда"Звездный "гарем" Путина: как Шэрон Стоун проигнорировала диктатора, какая певица разделась под Кремлем и кого называют любовницами "бункерного деда"Уехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда "Фабрики звёзд" Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизньУехал из Украины, накачал мышцы и больше не поёт: как изменилась звезда "Фабрики звёзд" Нагирняк, где он живёт сейчас и чем зарабатывает на жизньПять раз номинировался на "Оскар": скончался композитор, написавший музыку к более чем 100 фильмамПять раз номинировался на "Оскар": скончался композитор, написавший музыку к более чем 100 фильмамИллюстрация - нефтьМир почти исчерпал запасы нефти, и это усиливает давление на цены – Reuters

В Грузии объявили о новом решении о выплатах беженцам из Украины: какую помощь будут оказывать

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
Time to read2 мин
icon 3,2 т.
Украинцы в ЕС
Иллюстративное фото. Украинцы за рубежом. Источник: Unsplash

Правительство Грузии продлило сроки предоставления ежемесячной денежной помощи и льготного доступа к государственной системе здравоохранения для украинских беженцев ещё на 3 месяца. Новый срок действия программ поддержки установлен до 1 января 2027 года.

Об этом сообщает издание NewsGeorgia. Соответствующие изменения внесены в правительственные постановления № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года.

Медицинские услуги и социальные выплаты: что предусмотрено

Благодаря продлению действия государственных программ граждане Украины, находящиеся в Грузии из-за войны, продолжают пользоваться медицинскими услугами наравне с местными жителями.

Какие медицинские услуги предоставляются

  • Неотложные медицинские вмешательства.
  • Роды.
  • Срочная вакцинация.
  • Профилактическая вакцинация.
  • Лечение туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, диабета.
  • Проведение диализа и помощь при редких заболеваниях.
  • Психиатрическая помощь.
  • Медицинское сопровождение матерей и детей.
Читайте также
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 2,6 т.
Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
icon 2,6 т.
Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
icon 12,6 т.
"Так дальше продолжаться не может": беженцев из Украины в стране ЕС хотят оставить без выплат
icon 12,6 т.
"Так дальше продолжаться не может": беженцев из Украины в стране ЕС хотят оставить без выплат
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 3,8 т.
Заявления принимаются только до 1 ноября: как украинцам получить выплату в размере 5 тыс. грн
icon 3,8 т.
Заявления принимаются только до 1 ноября: как украинцам получить выплату в размере 5 тыс. грн

Ежемесячные финансовые выплаты

  • На семью – 300 лари (около 5,2 тыс. грн).
  • На одного человека – 45 лари (менее 17 долларов).

Ключевое условие получения помощи: обязательное постоянное проживание на территории страны. Статус считается сохраненным, если срок выезда беженца за пределы Грузии не превышает трех дней.

Сколько украинцев выехали из страны и не вернулись

В 2025 году количество выездов из Украины было на 290,1 тыс. больше, чем количество въездов. Эта цифра ориентировочно соответствует количеству тех украинцев, которые не вернулись в страну после того, как официально пересекли границу. При этом по состоянию на сентябрь 2026 года количество въездов в страну лишь на 83,4 тыс. меньше.

В целом, по данным УВКБ ООН, в мире (за исключением России) зарегистрировано 5,762 млн беженцев из Украины. С начала 2026 года из страны выехало на 162 тысячи человек больше, чем вернулось. Где больше всего:

  • 5,213 млн — в странах Европы (больше всего в Германии, Польше и Чехии);
  • 0,549 млн – за пределами Европы.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцев в Польше, участвующих в программе "800+" и получающих ежемесячное детское пособие в размере 800 злотых (около 9,4 тыс. грн), предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.

Похожие темы
Украинцы за границейГрузиявыплатыбеженцы
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться