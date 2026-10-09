У беженцев из Украины в США осталось 10 дней: что может измениться с 19 октября

Более 100 тыс. беженцев из Украины рискуют оказаться в неопределённом положении в США, если президент страны Дональд Трамп не продлит срок их временной защиты (TPS). Срок действия этого статуса истекает 19 октября — то есть через десять дней.

Видео дня

Об этом пишет Politico. Журналисты отмечают, что у Трампа есть возможность не только продлить или отменить действие защиты, но и просто ничего не делать — в таком случае она будет автоматически продлена, но только на полгода.

Согласно законодательству США, в случае бездействия властей, когда истекает срок действия TPS, его обладатели переходят в так называемый "промежуточный" статус. И хотя он дает им возможность легально оставаться в стране без угрозы принудительного выдворения в течение 6 месяцев, планировать работу или учебу в таких условиях сложно.

Впрочем, администрация действительно может пойти на этот шаг в попытке найти баланс между требованиями сторонников жесткой иммиграционной политики и избежанием имиджевого скандала из-за депортации людей обратно в зону боевых действий. Ранее в сентябре аналогичный механизм был задействован в отношении граждан Сальвадора.

"Главный фактор здесь — потенциальный политический резонанс, который возникнет, если администрация попытается депортировать украинцев. Держать их в неопределенности, как сальвадорцев, неправильно, но это вполне вероятный путь для администрации", — отметил помощник конгрессмена, осведомленный о двухпартийных переговорах на Капитолийском холме.

РЕКЛАМА

Главные критики механизма TPS представляют радикальное крыло Республиканской партии – они настаивают на прекращении таких программ в целом. По их словам, "временная" защита часто становится бессрочной и якобы лишает американцев рабочих мест.

В то же время умеренные республиканцы и большинство демократов выступают за продление защиты. Группа сенаторов во главе с демократкой Джин Шахин и республиканками Лизой Мурковски и Сьюзен Коллинз обратилась к министру внутренней безопасности Марквейну Маллину и госсекретарю Марко Рубио с письмом, в котором назвали украинцев с TPS важной частью рабочей силы в сферах транспорта, здравоохранения и строительства. Поэтому отмена их статуса приведет к убыткам для экономики и росту цен для потребителей.

Главные истории дня

А в Конгрессе зарегистрирован двухпартийный законопроект, автором которого является демократ Джейсон Кроу, предлагающий продлить действие TPS для украинцев сразу до 2029 года.

На решение в отношении украинцев влияет и общий вектор внешней политики США. Источник, знакомый с дискуссиями в администрации, отметил, что стремление команды Трампа отодвинуть тему войны в Украине на второй план сказывается и на иммиграционных решениях.

"Сейчас нет никакого стимула делать что-то положительное для Украины. Все, что касается Украины, рассматривается в контексте более широких двусторонних отношений", — отметил собеседник.

РЕКЛАМА

По его словам, именно поэтому вариант с "пассивным истечением срока действия статуса" на данный момент является самым простым путем для Белого дома.

Также OBOZ.UA сообщал, что демократы Ричард Блюменталь и Билл Кэссиди, а также республиканцы Лиза Мурковски и Крис Кунс тоже выступили с двухпартийной инициативой о продлении действия TPS для украинцев. Авторы подчеркивают, что у США нет морального права высылать людей обратно в зону активных боевых действий.