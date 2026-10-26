Тысячи украинских беженцев решили не возвращаться из страны ЕС: что хотят делать

Около 2500 беженцев из Украины обратились к властям Ирландии с просьбой предоставить им разрешение на долгосрочное пребывание в стране. Заявки были поданы в рамках специальной программы перехода от европейской временной защиты к стандартным иммиграционным статусам.

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Как сообщает Irish Examiner со ссылкой на Министерство юстиции Ирландии, по состоянию на 26 октября в рамках нового механизма зарегистрировано 2387 заявок. "Альтернативное разрешение не призвано заменить временную защиту, а лишь предоставляет альтернативу тем, кто соответствует установленным критериям", – отметил представитель Департамента юстиции.

Что дает новый статус

Успешные заявители получают вид на жительство типа Stamp 4, который дает гражданам третьих стран право легально жить и официально работать в Ирландии.

Хотя действие европейской Директивы о временной защите в настоящее время продлено до марта 2028 года, новая ирландская программа позволяет украинцам закрепить свой правовой статус на перспективу: разрешение выдается на 2 года с возможностью последующего продления еще на 2 года. Важным преимуществом является то, что время проживания по этой программе засчитывается в общий стаж, необходимый для получения ирландского гражданства.

Жесткие критерии отбора

Срок проживания

Необходимо легально проживать в Ирландии не менее одного года до момента запуска программы (до 30 сентября).

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Официальное трудоустройство

Необходимо иметь работу или быть самозанятым лицом не менее 6 месяцев до 30 сентября с минимальным годовым доходом не менее 29 432 евро.

Жилищная независимость

Заявители не должны получать государственное жилье (включая коммерческие гостиницы или модульные дома) и не проживать в принимающих семьях, получающих государственную компенсацию (Accommodation Recognition Payment).

Те граждане, которые сейчас не соответствуют этим условиям, полностью сохраняют статус временной защиты и все связанные с ним социальные права до окончания действия директивы ЕС.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство Австрии расширило возможность для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство (ВНЖ). С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство согласно общему закону о проживании и пребывании (NAG).