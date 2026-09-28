В Украине работодатели чаще всего ищут сотрудников в сфере производства, логистики, торговли, строительства и гостинично-ресторанного бизнеса, однако в разных областях спрос существенно различается. Медианные зарплаты продолжают расти даже в регионах, где вакансий становится меньше, а в отдельных востребованных сферах работникам предлагают до 30-40 тыс. грн.

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Об этом говорится в аналитике команды OLX Робота, которая изучила ситуацию на украинском рынке труда и составила своеобразную профессиональную карту страны. Для этого были проанализированы вакансии в разных областях и определено, специалистов каких сфер работодатели искали чаще всего в августе 2026 года.

В целом набор наиболее востребованных направлений в большинстве регионов схож. Среди лидеров – производство и рабочие специальности, логистика и доставка, розничная торговля, строительство и гостинично-ресторанный бизнес.

Киевская область остается крупнейшим рынком труда

Наиболее активным рынок труда остается в Киевской области. Именно здесь фиксируется самое большое в Украине количество объявлений о работе и откликов кандидатов. В августе 2026 года больше всего работников искали в категории "Розничная торговля, продажи, закупки" – было опубликовано более 6,5 тыс. вакансий.

Медианная зарплата в этом направлении на столичном рынке составляла 29,7 тыс. грн, это самый высокий показатель среди соответствующих профессий в Украине. Вторым крупным направлением стало производство и рабочие специальности. Здесь медианная зарплата была еще выше – около 35 тыс. грн.

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Производство и рабочие профессии стали основным направлением поиска сотрудников сразу в ряде центральных и северных областей. Больше всего таких вакансий среди других категорий публиковали в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях.

Медианные зарплаты в этом направлении в зависимости от области составляли примерно 25–29 тыс. грн. В то же время высоким остается спрос на работников логистики, складов и доставки. В этих профессиях работодатели предлагали уже примерно 28–32 тыс. грн.

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Отдельно выделяется Черкасская область. Здесь именно "Логистика, склад, доставка" стала категорией с наибольшим количеством вакансий в августе. Розничная торговля в большинстве центральных и северных областей занимает примерно третье-четвертое место по количеству объявлений.

Кроме того, работодатели активно ищут персонал для гостинично-ресторанного бизнеса, туризма и строительства. Таким образом, в центральной и северной частях страны сформировалась достаточно четкая пятерка основных направлений: производство, логистика, торговля, HoReCa и строительство.

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На западе Украины особенно не хватает работников логистики

Несколько иная ситуация наблюдается в западных областях. В половине из восьми проанализированных регионов наибольшее количество вакансий приходилось именно на логистику, склады и доставку. В частности , эта категория стала лидером в:

Волынской области;

Закарпатской области;

Ровенской области;

Тернопольской области.

Особенно заметна динамика в Закарпатье. Количество вакансий в этой сфере в августе было примерно на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одновременно растут и зарплаты. В зависимости от западного региона медианная зарплата в логистике достигала примерно 33–40 тыс. грн.

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Во Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях ситуация иная. Здесь больше всего предложений работы приходилось на производство и рабочие специальности. Особенно заметно спрос вырос на Львовщине – количество соответствующих вакансий увеличилось примерно на 35%.

Черновицкая область стала исключением среди западных регионов. Здесь работодатели опубликовали больше всего вакансий в сфере розничной торговли, продаж и закупок.

В других западных областях эта категория преимущественно занимает второе место. При этом зарплаты в сфере торговли заметно различаются в зависимости от региона. Самая низкая медианная зарплата среди перечисленных областей зафиксирована в Ровенской области – около 22 тыс. грн, тогда как во Львовской она достигает 30 тыс. грн.

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На юге вакансий меньше, но спрос на работников сохраняется

В южных и юго-восточных регионах общее количество предложений о работе заметно меньше. Одним из факторов остается сложная ситуация с безопасностью. В то же время даже здесь в некоторых категориях количество вакансий исчисляется одной-двумя тысячами, а в отдельных случаях спрос на работников за последний год вырос.

Крупнейшими рынками труда в этой части страны остаются Днепропетровская и Одесская области, где расположены одни из крупнейших экономических центров Украины. Основными направлениями здесь являются производство и логистика.

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В Днепропетровской, Одесской и Запорожской областях работодатели чаще всего ищут сотрудников именно на производство. Медианные зарплаты составляют примерно 26–30 тыс. грн, причем самый высокий показатель среди этих регионов зафиксирован в Одесской области. Именно в Одесской области количество таких объявлений за год выросло больше всего – примерно на 9%.

В Херсонской области больше всего ищут работников в сфере логистики

Иная структура вакансий наблюдается в Херсонской и Николаевской областях. В Херсонской области количество вакансий в категории "Логистика, склад, доставка" за год увеличилось примерно на 11%. Именно это направление стало лидером по количеству предложений о работе.

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В Николаевской области ситуация аналогична, но прирост составил около 8%. У Херсонской области есть еще одна особенность. Если в большинстве проанализированных областей среди лидеров находится розничная торговля, то здесь второе место по количеству вакансий занимает гостинично-ресторанный бизнес и туризм. В то же время медианная зарплата в этом направлении составляет лишь около 13 тыс. грн.

Что происходит с рынком труда в Харьковской и Сумской областях

В Сумской области количество вакансий меньше, а по сравнению с августом прошлого года по большинству направлений наблюдается сокращение предложения. В Харьковской области работодатели значительно активнее. Однако общее количество предложений о работе все равно остается ниже, чем в таких крупных центрах, как Киев, Львов, Днепр и Одесса.

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В Сумской области примерно одинаковое количество объявлений приходится сразу на три основных направления – логистику, производство и розничную торговлю. В Харьковской области тройка лидеров такая же, но больше всего выделяется производство.

По сравнению с августом 2025 года количество вакансий в производственной сфере Харьковской области увеличилось примерно на 9%. Еще быстрее вырос спрос на работников торговли – на 11%, тогда как в логистике количество вакансий увеличилось примерно на 5%.

Зарплаты растут даже там, где вакансий становится меньше

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Еще одна тенденция украинского рынка труда – рост медианных зарплат. Отмечается, что это происходит даже в некоторых областях, где количество вакансий сокращается. Фактически работодателям приходится конкурировать за доступных работников.

Например, в Сумской области больше всего выросли зарплаты в категории "Строительство, облицовочные работы" – примерно на 19%, до 30 тыс. грн. В Харьковской области наибольший рост зафиксировали в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме. Медианная зарплата здесь увеличилась примерно на 16%, до 22 тыс. грн.

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В западных регионах отдельные предложения в наиболее востребованной сфере логистики уже формируют медианные показатели на уровне 33–40 тыс. грн, а в производственном секторе Киевской области медианная зарплата составляет около 35 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине гендерный разрыв в оплате труда оценивается примерно в 18,6%, однако в трех сферах ситуация значительно острее: мужчины зарабатывают больше на 47,1% в искусстве, спорте и развлечениях, на 38,7% в финансовой и страховой деятельности и на 37,8% в сфере информации и телекоммуникаций. На разницу в средних доходах влияют не только зарплаты на конкретных должностях, но и структура занятости, доступ к руководящим должностям, перерывы в карьере и больший объем неоплачиваемого домашнего труда.

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