Цены растут, а деньги теряют свою ценность: украинцам рассказали, как защитить свои сбережения

В Украине годовая инфляция уже достигла 10 %, из-за чего деньги украинцев постепенно обесцениваются, а обычных сбережений без начисления процентов становится недостаточно для сохранения их покупательной способности. Чтобы защитить средства от инфляции, эксперты советуют рассмотреть гривневые депозиты со ставками до 17,5% годовых, которые после уплаты налогов могут приносить около 13,5% дохода и при определенных условиях не только компенсировать рост цен, но и обеспечить дополнительную прибыль.

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Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов. По его словам, инфляция влияет не только на повседневные расходы украинцев, но и на реальную стоимость накопленных денег.

Что означает инфляция в 10% и сколько денег теряют украинцы

По итогам сентября годовая инфляция в Украине составила 10%, это означает, что общий уровень потребительских цен по сравнению с сентябрем 2025 года вырос на одну десятую. Например, если в прошлом году условный набор товаров и услуг стоил 1000 грн, то теперь за аналогичные покупки придется заплатить примерно 1100 грн.

Соответственно, чтобы сохранить прежний уровень потребления, украинцам нужно тратить больше денег, это касается и сбережений. Если человек в течение года хранил 100 тыс. грн наличными, номинально эта сумма не изменилась. Однако из-за подорожания товаров и услуг ее покупательная способность снизилась.

При годовой инфляции в 10% товары, которые раньше можно было приобрести за 100 тыс. грн, теперь в среднем будут стоить 110 тыс. грн. То есть для совершения тех же покупок не хватит примерно 10 тыс. грн. В то же время важно различать годовую и месячную инфляцию.

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Годовой показатель демонстрирует, насколько изменились цены по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Месячный – отражает подорожание или удешевление товаров и услуг только за последний месяц. В сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 2,1% по сравнению с августом. Для сравнения: в августе месячная инфляция составила всего 0,1%.

Почему украинцы по-разному ощущают инфляцию

Официальный показатель инфляции не означает, что абсолютно все товары и услуги подорожали ровно на 10%. На самом деле цены на различные категории продукции меняются неравномерно. Одни товары могут дорожать значительно быстрее среднего показателя, тогда как другие – даже дешеветь. В частности, в сентябре были зафиксированы следующие изменения цен:

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яйца подорожали на 43,6%;

образовательные услуги – на 17,4%;

одежда и обувь – на 8,5%;

овощи подешевели на 2,3%;

фрукты – на 5,7%.

Показатели отражают изменение цен в сентябре по сравнению с августом. Именно поэтому личная инфляция каждой семьи может существенно отличаться от официальной статистики. Например, если значительная часть семейного бюджета тратится на продукты питания, резкое подорожание отдельных товаров будет особенно ощутимым.

В то же время семьи, оплачивающие обучение детей, могут заметить гораздо более значительный рост расходов из-за повышения стоимости образовательных услуг. Официальная инфляция рассчитывается на основе потребительской корзины, которая включает различные категории товаров и услуг. Каждая из них имеет определенный вес в зависимости от структуры потребительских расходов населения.

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Поэтому общий показатель отражает среднее изменение цен в экономике, но не может точно характеризовать расходы каждого отдельного человека. По словам Мамедова, именно поэтому украинцам следует оценивать инфляцию не только по официальным цифрам, но и с учетом структуры собственных расходов.

Почему цены продолжают расти даже при ограниченном спросе

Одной из главных причин инфляционного давления в Украине остаются последствия полномасштабной войны. Российские обстрелы, повреждения энергетической инфраструктуры, перебои с электроснабжением и необходимость обеспечивать автономную работу предприятий увеличивают расходы бизнеса.

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Компании вынуждены закупать генераторы, топливо, системы резервного питания, оплачивать дополнительную логистику и меры безопасности. Все эти расходы влияют на себестоимость продукции. Например, если производитель вынужден использовать генератор вместо электроэнергии из сети, его затраты на изготовление товаров могут возрасти.

Дополнительные расходы возникают и при транспортировке, хранении и продаже продукции. В конечном итоге часть этих расходов может перекладываться на конечного покупателя в виде повышения цен. Еще одним фактором остается валютный курс. Украина импортирует значительное количество товаров, оборудования, комплектующих и сырья, поэтому изменение стоимости иностранной валюты может влиять на цены внутри страны.

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Особое внимание банкир уделил базовой инфляции, которая в сентябре составила 8,8% в годовом исчислении и 2% за месяц. В отличие от общей инфляции, этот показатель позволяет оценить более устойчивые тенденции подорожания, поскольку при его расчете исключаются отдельные категории товаров и услуг, цены на которые существенно зависят от сезонности или административного регулирования.

Например, сезонное подешевение овощей благодаря новому урожаю не обязательно означает, что общее инфляционное давление уменьшилось. Ведь одновременно могут дорожать промышленные товары, транспорт, аренда и различные услуги. Именно поэтому базовая инфляция является одним из показателей, которые Национальный банк учитывает при оценке экономической ситуации и принятии решений по денежно-кредитной политике.

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Как защитить сбережения от инфляции и сколько можно заработать

В условиях ускорения инфляции особое значение приобретает способ хранения денег. Если сбережения просто лежат дома или на банковском счете без процентов, их номинальная сумма остается неизменной, но реальная стоимость постепенно уменьшается.

Одним из доступных способов частично или полностью компенсировать инфляционные потери остаются гривневые банковские депозиты. По словам Мамедова, максимальные ставки по отдельным депозитным программам в настоящее время могут достигать 17,5% годовых. Однако важно учитывать, что указанная ставка – это доходность до уплаты налогов.

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В Украине проценты по банковским депозитам облагаются налогом по совокупной ставке 23%, из которых 18% составляет налог на доходы физических лиц, а 5% – военный сбор. Соответственно, фактическая номинальная доходность депозита со ставкой 17,5% после налогообложения составит примерно 13,5% годовых. Рассмотрим пример со вкладом в 100 тыс. грн на один год.

Начисленные проценты 17 500 грн Налоги (23%) 4 025 грн Чистый доход 13 475 грн Сумма в конце срока 113 475 грн

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Таким образом, если человек разместит 100 тыс. грн на депозите под 17,5% годовых, за год ему начислят 17 500 грн процентов. После уплаты налогов чистый доход составит 13 475 грн, а общая сумма средств – 113 475 грн.

Если инфляция в течение этого же года составит 10%, такой депозит позволит не только компенсировать обесценивание денег, но и получить небольшой реальный доход. При этом 13,5% номинальной доходности после уплаты налогов не означают 13,5% реальной прибыли. С учетом инфляции в 10% реальная доходность такого вклада составит примерно 3,2%.

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В то же время это лишь условный пример. Фактическая доходность будет зависеть от ставки конкретного банка, срока размещения средств, порядка выплаты процентов и уровня инфляции в течение срока действия депозита. Также стоит помнить, что 10% – это уже зафиксированный годовой показатель инфляции за сентябрь, а не гарантированный прогноз на следующие 12 месяцев.

На что обратить внимание перед открытием депозита

Выбирая депозит, украинцам стоит оценивать не только максимальную рекламируемую ставку, но и конкретные условия договора. В частности, важно проверить, на какой срок банк предлагает разместить средства, можно ли досрочно вернуть вклад, как часто выплачиваются проценты и предусмотрена ли их капитализация.

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Отдельно нужно выяснить, действует ли максимальная ставка в течение всего срока депозита или она доступна только при выполнении дополнительных условий. Например, повышенная доходность может предлагаться только для новых средств, крупных сумм или вкладов на определенный срок без возможности досрочного расторжения договора.

Кроме того, не стоит размещать все имеющиеся деньги на долгосрочном депозите, если они могут понадобиться в ближайшее время. Часть сбережений целесообразно оставлять в свободном доступе на непредвиденные расходы.

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Среди других инструментов сохранения средств украинцы могут рассматривать государственные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). У них другие условия доходности, налогообложения и досрочной продажи, поэтому сравнивать их с депозитами нужно с учетом всех расходов и рисков.

В то же время универсального способа полностью защитить деньги от инфляции не существует. Даже высокая процентная ставка не гарантирует реальной прибыли, если цены будут расти быстрее, чем доходность выбранного финансового инструмента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, к концу 2026 года продукты питания в Украине могут подорожать как минимум на 10% из-за роста цен на топливо и ослабления гривны. Еще более существенно могут вырасти цены на лекарства и импортные товары, а наибольшую финансовую нагрузку почувствуют пенсионеры с минимальными выплатами.