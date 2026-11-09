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Цены выросли: сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read1 мин
18
Сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки
Сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки. Источник: Pixabay

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 6 ноября стоила 5909,92 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 1 968,2 грн. При этом по сравнению с концом октября, цены заметно снизились: 999,9-я проба подорожала почти на 148 грн, а 333-я – почти на 50 грн.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 1 823,89 грн за 1 грамм (стало дороже почти на 42 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 4 787,51 грн/грамм. Что почти на 120 грн ниже, чем было в середине сентября. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

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В Украине подорожали золотые украшения. Источник: НБУ

В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

  • сломанные украшения;
  • старые цепочки, серьги, кольца;
  • зубное золото;
  • технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственный Ощадбанк начал списывать со счетов своих клиентов 150 грн. Новшество вступило в силу с 1 ноября.

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