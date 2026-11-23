Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 20 ноября стоила 5 291,72 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 1 762,32 грн. При этом по сравнению с началом месяца, цены заметно снизились: 999,9-я проба подешевела сразу почти на 620 грн, а 333-я – почти на 206 грн.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 1 823,89 грн за 1 грамм (стало дороже почти на 42 грн).

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 4 286,72 грн/грамм. Что более чем на 500 грн ниже, чем было в начале ноября. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

сломанные украшения;

старые цепочки, серьги, кольца;

зубное золото;

технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских банках действуют обязательные ограничения на снятие налички. По ним, клиенты не смогут снять больше определенной суммы за конкретное время. При этом лимиты каждый банк выставляет собственные. Например, клиенты ПриватБанка могут снять в банкомате не более 40 тыс. грн в течение 3 часов. Максимально допускаемая же сумма за сутки составляет 100 тыс. грн.

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