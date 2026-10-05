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Цены "обвалились": сколько украинцы могут получить денег за старые золотые сережки и цепочки

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
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Cколько денег украинцы могут получить за старые золотые цепочки и сережки
Cколько денег украинцы могут получить за старые золотые цепочки и сережки. Источник: Pixabay

Стоимость грамма золотого лома (в т.ч., сломанных украшений, старых сережек, цепочек, крестиков и т.д.) зависит от пробы металла. Самая дорогая – проба 999,9, грамм изделия из которой, по данным НБУ на 2 октября стоила 5910,88 грн. Самая дешевая – проба 333, грамм которой оценивается в 1968,52 грн. При этом по сравнению со срединой сентября, цены заметно снизились: 999,9-я проба подешевела более чем на 233 грн, а 333-я – почти на 77 грн.

Об этом сообщили в Нацбанке. Там отметили: лом изделий, изготовленных одновременно из золота и серебра (с содержанием последнего до 70%) стоит 1831,38 грн за 1 грамм (стало дешевле почти на 74 грн).

В Украине подешевели золотые украшения

В Украине подешевели золотые украшения. Источник: НБУ

Кроме того, рассказали в регуляторе, стоимость б/у зубных протезов, содержащих золото 900/750 проб, формируется по цене 4788,29 грн/грамм. Что почти на 189 грн ниже, чем было в середине сентября. Такая же цена установлена для элементов съемных протезов из сплава ЗлПлСрМ (золота, платины, серебра и других металлов) 750-90-80 проб.

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В целом же, отметим, золотым ломом считаются изделия или фрагменты из золота, потерявшие товарный вид и продающиеся на переплавку. Среди прочего, такими являются:

  • сломанные украшения;
  • старые цепочки, серьги, кольца;
  • зубное золото;
  • технические золотые детали.

При этом ключевым фактором при оценке выступает проба металла, поскольку именно она определяет содержание чистого золота в изделии. Также стоит учитывать, что наличие вставок, камней или посторонних примесей может снижать итоговую сумму выплаты, так как перед переплавкой такие элементы удаляются. Поэтому при продаже золотого лома рекомендуется заранее уточнять условия оценки и порядок расчета.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы, которые годами хранят наличные, могут иметь доллары и евро старых образцов – например, 50 евро первой серии 2002 года или американские банкноты, выпущенные в 1996 году. Однако сам год выпуска не делает такие деньги недействительными даже в 2026 году.

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