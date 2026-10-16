Это нужно сделать украинцам за границей, чтобы получить наследство: инструкция от Минюста

Граждане Украины, находящиеся за рубежом, могут в полном объеме оформить наследство на родине без личного приезда. Для этого важно соблюсти общий 6-месячный срок подачи заявления и правильно заверить документы.

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Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Там раскрыли четкий алгоритм действий, позволяющий получить наследство без необходимости возвращаться на родину.

Обращение в консульство или к нотариусу

Заявление о принятии наследства является личным волеизъявлением наследника, поэтому представитель по доверенности не имеет права подписывать или подавать его вместо него. Существуют два варианта оформления заявления за рубежом:

в консульстве Украины;

у местного нотариуса ( потребуется проставить апостиль или пройти консульскую легализацию и обеспечить нотариальный перевод на украинский язык).

Заявление необходимо отправить по почте нотариусу в Украине. Если отправка состоялась до истечения 6-месячного срока со дня смерти наследодателя, срок считается соблюденным (важно сохранить почтовую квитанцию и трек-номер).

Выбор нотариуса в Украине

По общему правилу, место открытия наследства определяется по последнему месту жительства наследодателя или по местонахождению его имущества (недвижимости). Для имущества, расположенного в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, действуют специальные нормы – обратиться можно к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории.

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На этом этапе наследник может оформить доверенность на представителя в Украине (через консульство или иностранного нотариуса), который будет собирать документы, подавать их нотариусу и получит свидетельство. Чтобы возбудить наследственное дело, необходимо предоставить пакет документов:

свидетельство о смерти наследодателя и справка о его последнем месте жительства ;

и ; паспорт и РНОКПП (ИНН) наследника и его представителя;

и (ИНН) наследника и его представителя; завещание или документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении, браке и т. п.);

(свидетельства о рождении, браке и т. п.); документы, удостоверяющие право собственности на имущество (договоры купли-продажи, выписки из реестров).

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Получение свидетельства о праве на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство происходит по истечении шестимесячного срока и проверки всех материалов нотариусом (общий срок получения документа законом не ограничен). В случае наследования недвижимости нотариус сразу осуществляет государственную регистрацию права собственности в Официальном реестре.

Что делать, если 6-месячный срок пропущен?

Если срок подачи заявления истек, принять наследство можно:

с письменного согласия всех остальных наследников, своевременно принявших наследство;

всех остальных наследников, своевременно принявших наследство; через суд – подав иск об установлении дополнительного срока и доказав наличие уважительных причин пропуска.

При этом следует учитывать, что сам факт пребывания наследника за границей украинские суды не считают автоматической и уважительной причиной для пропуска установленного законом срока.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 февраля 2026 года апостиль в Украине проставляется через электронный реестр. Кроме того, стоимость услуги выросла до 670 грн для физических лиц и до 1160 грн для юридических.