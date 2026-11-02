Это должен сделать каждый "ФОП" в Украине: предпринимателям напомнили об обязательствах в ноябре

Украинские физические лица-предприниматели ("ФОП") должны выполнить ключевые финансовые и отчетные обязательства перед государством в ноябре 2026 года. Но следует помнить, что для разных групп налогоплательщиков разработан свой график подачи деклараций и перечисления средств в бюджет.

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Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович. Он подробно расписал сроки и суммы платежей, которые предприниматели должны внести в течение текущего месяца.

"ФОП" 3-й группы

Декларацию плательщика единого налога за 9 месяцев (5%) подать до 9 ноября.

подать до 9 ноября. Единый налог (5% от дохода за III квартал) уплатить до 19 ноября.

уплатить до 19 ноября. Военный сбор (1% от дохода за III квартал) уплатить до 19 ноября.

"ФОП" 1-й и 2-й групп

Военный сбор за ноябрь (864,70 грн) – уплатить до 20 ноября.

– уплатить до 20 ноября. Единый налог за ноябрь :

: для 1-й группы (332,80 грн) – до 20 ноября;



для 2-й группы (1 729,40 грн) – до 20 ноября.

Смокович напомнил, что уплата военного сбора и единого налога для "ФОПов" 1-й и 2-й групп, зарегистрированных в зонах ведения боевых действий, остается добровольной. Также эксперт дал совет относительно наиболее удобного способа расчета с государством.

"Лучше всего платить налоги именно через банк. Можно со счета "ФОП", а можно и с личного. Тогда у вас остается история платежей и меньшая комиссия", – отметил специалист.

"ФОП" с наемными работниками и выплатами физлицам

Налоговый расчет (объединенный отчет) за III квартал – подать до 9 ноября.

– подать до 9 ноября. Новая отчетность для работодателей – "Отчет о начислении, исчислении и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью". Его обязаны подать все предприниматели, у которых есть наемные работники. Крайний срок подачи за I, II и III кварталы 2026 года – до 9 ноября.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "ФОПы" в Украине не могут рассчитывать, что договор о сотрудничестве автоматически защитит их от штрафов, если фактически человек работает как наемный работник – по установленному графику, под контролем работодателя и на его условиях. Верховный Суд подтвердил, что Госслужба по вопросам труда может использовать материалы фактической налоговой проверки как доказательства возможного нарушения, однако это еще не означает, что штраф законен в каждом случае.