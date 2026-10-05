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Об этом должны знать все украинцы, оформляющие паспорт: в ГМС сделали важное объявление

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Иллюстрация — паспорт Украины
ГМС возобновила прием заявок на оформление документов. Иллюстративное фото. Источник: Государственная миграционная служба

Граждане, планировавшие оформить паспорт Украины, вновь могут свободно это сделать. Технические работы, проводившиеся в информационно-телекоммуникационных системах Государственной миграционной службы (ГМС), завершились 5 октября.

Об этом сообщили сами миграционные службы на своей странице в Facebook. Это означает, что:

  • подразделения ГМС и филиалы "Паспортного сервиса" внутри страны и за рубежом вновь работают в штатном режиме в соответствии с графиками;
  • все сервисы и услуги, предоставление которых было временно приостановлено на период проведения технических работ, снова доступны.

Впрочем, украинцы в комментариях к посту еще в течение нескольких часов после объявления жаловались, что сайт ведомства до сих пор не работал. В OBOZ.UA проверили и подтвердили, что по состоянию на 14:30 сайт ГМС и запись в электронную очередь функционируют, но пользователи все же отмечают, что не все услуги предоставляются – в частности, не удается получить выписку о месте прописки или изменить место прописки.

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Украинцы жалуются на работу сервисов ГМСУ

Украинцы жалуются на работу сервисов ГМСУ. Источник: Facebook/Государственная миграционная служба Украины

Что известно об электронных очередях

Все записи в электронную очередь, пришедшиеся на период проведения технических работ, остаются в силе, отметили в миграционной службе. Обратиться за услугой можно будет в другое удобное время – для этого не нужно дополнительно регистрироваться в электронной очереди.

Что предшествовало

Заграничные паспорта и ID-карты украинцам не оформлялись с 28 сентября. Проблемы возникли из-за неисправности оборудования оператора, обеспечивающего функционирование каналов связи.

В результате ГМС временно лишилась полноценного доступа к части систем, необходимых для оказания паспортных услуг. То есть речь не шла об изменении правил получения документов или приостановке их оформления на неопределенный срок.

Процедура оформления паспортных документов предусматривает работу с государственными информационными системами и проверку данных заявителя, поэтому отсутствие стабильного доступа к соответствующей инфраструктуре фактически делает невозможным полноценный прием и обработку заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.

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