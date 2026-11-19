Украинцев, которым предоставили временную защиту в Швейцарии, вынуждены месяцами жить в подземных укрытиях гражданской обороны – фактически бункерах. Некоторые из беженцев не выдерживают таких тяжелых условий и предпочитают спать на улице.

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Как сообщает общественный вещатель RTS, такая ситуация сложилась в кантоне Во. Кантональный центр приема мигрантов (EVAM) разместил сотни украинских мужчин в таких условиях из-за дефицита жилья.

Условия жизни напоминают о войне в Украине

Ряд организаций, в частности Швейцарский совет по делам беженцев (OSAR), подчеркивают, что подземные убежища гражданской обороны не приспособлены для проживания беженцев. Несмотря на это, EVAM расселил украинцев в двух бункерах, расположенных в городах:

Кларанс (в трех общих "комнатах" проживают почти 60 человек) ;

(в трех общих "комнатах" проживают ; Эшаллан (еще около 50 человек).

Оба объекта предназначены исключительно для мужчин. В EVAM уверяют, что статус пребывания не является критерием для поселения туда, а людей с проблемами со здоровьем, несовместимыми с такими условиями, под землю не селят. Однако украинцы утверждают, что само пребывание в таком месте губительно сказывается на их самочувствии.

"Мое здоровье сильно ухудшилось. Мне очень тяжело психологически. Мне снятся кошмары, я снова переживаю сцены войны", – признается 40-летний Юрий Смирнов.

Он несколько месяцев жил в укрытии гражданской обороны в Кларансе, но из-за грязи, многолюдности, нехватки света и вентиляции он в итоге решил спать на улице. Другие обитатели бункеров также жалуются.

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"В убежище очень шумно. Я не могу сосредоточиться на домашних заданиях, проектах, дипломе", – рассказывает один из беженцев, студент-физик.

По официальным данным EVAM, средняя продолжительность проживания в убежищах Кларанса и Эшаллана составляет немногим менее трех месяцев (предельный срок в принципе не должен превышать шести месяцев). Однако опрошенные журналистами жители утверждают, что живут там от четырех до шести месяцев.

Не идеал, но другого нет

Директор EVAM Эрих Дюрст признал, что условия в бункерах далеки от идеальных, но при этом сослался на законодательство и критическую ситуацию на рынке жилья. "Они приемлемы, поскольку именно это предусмотрено законом. Но закон предусматривает, что это крайняя мера, когда других решений больше нет", – говорит чиновник.

Главные истории дня

Такие убежища используются в кантоне уже почти четыре года. В целом этой осенью EVAM обеспечивает жильем 8906 украинских беженцев, из них:

5535 живут в квартирах;

живут в квартирах; 3371 – в центрах коллективного размещения;

– в центрах коллективного размещения; более 200 – у частных владельцев по программе "Прими мигранта";

– у частных владельцев по программе "Прими мигранта"; чуть больше 1% украинцев живут под землей.

Дюрст связывает дефицит жилья с рядом факторов:

ростом числа просителей убежища;

окончанием сроков действия договоров аренды ряда объектов;

бюджетными ограничениями;

сложностью поиска зданий для коллективного проживания, равномерно распределенных по регионам кантона.

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"Сейчас мы ищем 400 мест на следующий год", – отметил чиновник и предупредил, что в случае неудачи не исключено открытие новых подземных укрытий.

Укрытия в Швейцарии: краткая справка

Массовое строительство убежищ гражданской обороны в Швейцарии развернулось во время Холодной войны, начиная с 1963 года. Именно тогда правительство приняло федеральный закон, обязавший обеспечить защищенным местом каждого жителя страны на случай ядерного удара.

Символом этого периода стал туннель Зонненберг в Люцерне, открытый в 1976 году как крупнейшее в мире отдельное гражданское бомбоубежище. Он может вместить одновременно 20 тыс. человек

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По состоянию на 2026 год в Швейцарии насчитывается около 370 тыс. частных и общественных убежищ – они рассчитаны примерно на 9 млн мест – это фактически все население страны. Конечно, это не означает, что в случае необходимости каждому человеку будет отведено место в убежище, поскольку их расположение не всегда соответствует плотности населения.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для трудоустроенных иностранцев с временной защитой (статус S), которое коснется в том числе украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. В частности, им хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.