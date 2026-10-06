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"Так дальше продолжаться не может": беженцев из Украины в стране ЕС хотят оставить без выплат

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Иллюстрация – участники митинга в поддержку Украины
В Германии призывают лишить выплат мужчин из Украины. Иллюстративное фото. Источник: Unsplash/Raphael Ferraz

Премьер-министр Баварии и одновременно лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призывает лишить молодых мужчин из Украины, которым предоставлена временная защита в Германии, социальных выплат. Он считает, что они должны вернуться и отправиться на фронт.

Об этом Зедер заявил на своей странице в X. "Мы безоговорочно поддерживаем Украину. Однако молодые украинские мужчины не должны получать социальные выплаты в Германии, если у них есть возможность защищать свою страну на родине. Так дальше продолжаться не может", – сказал Зедер.

Заявление Маркуса Зедера

Заявление Маркуса Зедера. Источник: x.com/Markus_Soeder

Он уже не впервые делает такие заявления. Например, в августовском интервью телеканалу ZDF он сказал, что необходимо обеспечить, чтобы "для всех прибывших из Украины больше не было никаких надбавок", отметив, что это должно распространяться "не только на тех, кто приедет в будущем", но и на "всех".

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Он называет именно эти выплаты причиной того, что в Германии "так мало украинцев трудоустроено", несмотря на их высокий уровень образования. В 2024 году получателям доходов – иностранным гражданам по программе Bürgergeld – было выплачено в общей сложности 22,2 млрд евро, в том числе 6,3 млрд евро – украинским беженцам.

"Друзья Путина" в Германии лгут о беженцах из Украины

Депутат немецкого Бундестага от пророссийской партии "Альтернатива для Германии" Рене Шпрингер также призвал исключить беженцев из системы базовой социальной помощи. Ссылаясь якобы на данные Федерального агентства по занятости, он оценил расчетный уровень занятости украинских беженцев в 27,1%.

Однако в Федеральной службе занятости Германии опровергли озвученные депутатом АдН данные. Там отметили, что в Германии трудоустроено около 400 тыс. украинских беженцев.

Таким образом, уровень занятости в этой национальной группе достигает 39,7%. А без учета тех, кто работает в так называемом формате minijob (занятость с ограниченным доходом или продолжительностью труда, освобождающая от обязательных социальных взносов), показатель составляет 34,4%.

Также OBOZ.UA сообщал, что Германия начала получать данные о банковских счетах украинцев, проживающих в стране и имеющих статус налоговых резидентов. Налоговые органы (Finanzamt) и социальные службы узнают о наличии средств в украинских банках уже 30 сентября.

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