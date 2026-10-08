Суд ЕС принял важное для беженцев из Украины решение: что нужно знать

Правительство Нидерландов обязали рассмотреть 140 тыс. ходатайств о предоставлении убежища, поданных украинскими беженцами. Это решение создает критическую нагрузку на и без того перегруженную иммиграционную систему страны.

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Как сообщает DutchNews, соответствующее решение принял Суд Европейского Союза (ЕС) в Люксембурге. Это может привести к бюрократическому коллапсу в Нидерландах, поскольку государственная система и без того перегружена.

Детали дела

Украинцы, выехавшие в Нидерланды после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, находятся под действием Директивы ЕС о временной защите. Она предоставляет им право на проживание, трудоустройство и медицинскую помощь.

Однако местное законодательство требует от беженцев дополнительно подавать официальные заявления на получение убежища. Впрочем, Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) приостанавливала рассмотрение этих документов, поскольку статус временной защиты полностью обеспечивал их права.

Однако гражданин Китая, который до начала полномасштабной войны проживал в Украине с женой-украинкой и ребенком, подал иск в окружной суд Гааги с требованием рассмотреть эти заявления. Судья обязал министра по делам убежища принять соответствующее решение и установил штраф в размере 100 евро за каждый день просрочки (в общей сложности до 7500 евро).

Правительство Нидерландов пыталось обжаловать это решение, но проиграло в Суде ЕС. Там подчеркнули, что стандартная процедура рассмотрения заявлений в течение 21 месяца применяется и к лицам, выехавшим из Украины, даже если они являются гражданами третьих стран или уже имеют временную защиту.

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"Долгое время мы принимали решение не рассматривать заявления от украинцев из-за того, что они уже находились под защитой, а также из-за их огромного количества. Теперь суд четко заявил, что мы должны это сделать", – констатировал министр по делам убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк.

Что будет дальше

По данным Нидерландского совета по делам беженцев (Vluchtelingenwerk), необходимость прохождения стандартных процедур подачи просьбы о предоставлении убежища добавит неопределенности украинцам, для которых возвращение на родину пока остается опасным. Итак, как будут рассматриваться заявления:

Главные истории дня

документы будут рассматриваться в обратном порядке – начиная с тех, кто недавно прибыл в страну, а также с 5000 человек, которые уже находятся в списке ожидания;

– начиная с тех, кто недавно прибыл в страну, а также с 5000 человек, которые уже находятся в списке ожидания; европейские нормы позволяют продлить сроки рассмотрения во время массового наплыва заявлений и отдать приоритет уязвимым категориям (например, семьям с детьми).

Нидерланды остаются одной из немногих стран Евросоюза, где действует это двойное требование, тогда как сама временная защита в ЕС действует до марта 2028 года с ежегодным пересмотром.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии предлагает сократить бюджетную поддержку украинских беженцев на 4 млрд крон, то есть примерно на треть. Такие поправки правящая коалиция закладывает в бюджет на 2027 год с целью сокращения дефицита.