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Касается всех украинцев за границей: правительство запустило новую платформу для возвращения домой

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
2,0 т.
Иллюстрация – украинская семья с ребенком
Кабмин запустил Сеть единства для возвращения украинцев из-за границы. Иллюстративное изображение. Источник: Freepik

Украина официально запустила Сеть единства, которая должна помочь гражданам за рубежом сохранить связь с Родиной и способствовать их добровольному возвращению. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства. Оно же будет координировать работу сети, а ее оператором станет госпредприятие "Агенция национального единства".

"За рубежом работает большое количество украинских организаций, которые ежедневно поддерживают наших граждан и помогают им сохранять связь с Украиной. Важно сделать такие инициативы более заметными, объединить эти усилия и усилить взаимодействие между организациями и государством. Сеть единства должна сделать это сотрудничество системным, а для самих украинцев за рубежом – упростить доступ к проверенной информации, необходимой поддержке и возможностям для сохранения связи с Украиной", – отметил министр Денис Улютин.

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Цель Сети единства

Сеть единства (Unity Network) – это система партнерского взаимодействия, которая объединит Центры единства, организации-участницы Сети, веб-портал и консультантов, работающих с украинцами за рубежом. Ее создали для:

  • поддержки и сохранения связи украинцев за рубежом с Украиной;
  • содействия реализации их прав и интересов, а также добровольному возвращению домой;
  • дальнейшей помощи с реинтеграцией на прежнем или интеграцией на новом месте жительства.

Как будет работать новая сеть

Все участники Сети единства будут представлены на специальном веб-портале. Чтобы украинцы за рубежом имели удобный доступ к проверенной информации о действующих организациях, их деятельности и контактах, а также о доступных сервисах и мероприятиях.

Новые участники смогут присоединиться, заключив договор об использовании бренда Сети единства на условиях публичной оферты. Полные условия участия будут опубликованы не позднее чем через два месяца после вступления постановления в силу.

Подготовка консультантов Сети станет отдельным направлением – после специального обучения по единой программе они будут консультировать граждан за рубежом по вопросам:

  • возможностей в Украине;
  • добровольного возвращения;
  • доступа к государственным услугам;
  • трудоустройства;
  • профессионального развития.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Австрии расширило возможность для граждан Украины со статусом временной защиты получать стандартные виды на жительство. С 16 октября беженцы могут подавать заявления на все виды видов на жительство согласно общему закону о проживании и пребывании.

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