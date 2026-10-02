Это касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать

Украинские и зарубежные филиалы государственного предприятия "Документ" не смогли возобновить прием заявок на изготовление новых документов. Несмотря на то, что по состоянию на 2 октября технические работы все еще продолжаются, готовые документы можно забрать, хотя к мужчинам, находящимся за границей, предъявляются дополнительные требования.

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Об этом сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС). Ограничение функций предприятия связано с техническими работами в реестрах и информационных системах учреждения.

Текущая ситуация с услугами

Оформление новых паспортов

Подача документов на заграничные паспорта и ID-карты полностью приостановлена во всех отделениях – за рубежом и в Украине.

Перенос очереди

Все записи в электронной очереди, пропавшие из-за технических проблем, обещают автоматически перенести на ближайшее доступное время сразу после запуска баз данных.

Что важно знать мужчинам призывного возраста, находящимся за рубежом: выдача изготовленных паспортных документов осуществляется при условии наличия действующего военно-учетного документа (отражение соответствующих данных в «Резерв+»).

В ГМС обещали возобновить работу сервисов 2 октября, но когда это точно произойдет – сообщат дополнительно.

Что предшествовало

Заграничные паспорта и ID-карты украинцам не оформляют с 28 сентября. Проблемы возникли из-за неисправности оборудования оператора, обеспечивающего функционирование каналов связи. В результате ГМС временно лишилась полноценного доступа к части систем, необходимых для оказания паспортных услуг.

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Впрочем, речь об изменении правил получения документов или приостановке их оформления на неопределенный срок не идет. Процедура оформления паспортных документов предусматривает работу с государственными информационными системами и проверку данных заявителя, поэтому отсутствие стабильного доступа к соответствующей инфраструктуре фактически делает невозможным полноценный прием и обработку заявлений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам в 2026 году не нужно обязательно менять действующие паспорта-книжечки на ID-карты, однако по достижении 25 и 45 лет новую фотографию необходимо вклеить в течение месяца, иначе документ придется обменивать. За пользование недействительным паспортом в первый раз может быть вынесено предупреждение, а за повторное нарушение в течение года – наложен штраф от 17 до 51 грн.