Касается каждого украинца в ЕС: банки могут начать новые жесткие проверки

Граждан Украины, находящихся в странах Европейского Союза (ЕС) и пользующихся услугами местных банков, ждут новые, более строгие проверки. В частности, финансовые учреждения будут фиксировать все их паспорта, а также отслеживать криптокошельки.

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О предстоящих нововведениях сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"). По её словам, Европейский орган по противодействию отмыванию денег (AMLA) уже подготовил и передал на утверждение Еврокомиссии соответствующий проект единых технических стандартов.

"Для украинцев, имеющих счета в ЕС, это будет означать одинаковые требования к проверке личности и клиентских данных во всех 27 странах. Изменения также будут иметь значение для украинских банков, входящих в состав европейских групп, из-за групповых процедур финансового мониторинга", — отмечает спикер.

Ключевые изменения для украинцев

В ЕС хотят вместо различных национальных процедур отдельных стран ввести сквозной алгоритм верификации каждого клиента банков. Соответствующие правила будут распространяться и на граждан Украины:

если у вас несколько гражданств (например, Украины и другой страны), банк будет обязан зафиксировать все имеющиеся паспорта и официально подтвердить как минимум один из них;

и официально подтвердить как минимум один из них; фамилии и имя могут начать проверять не только в латинской транслитерации, но и в оригинальном алфавите (то есть кириллицей);

также банки будут отслеживать псевдонимы и привязанные криптокошельки , а проверки будут проводиться повторно после каждого обновления санкционных списков;

, а проверки будут проводиться повторно после каждого обновления санкционных списков; если для онлайн-сервисов или дополнительных платежных инструментов вы используете виртуальный номер счета, банк потребует четко идентифицировать его владельца и привязку к основному банку.

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К чему готовиться

Обновленные правила станут обязательными для выполнения финансовыми учреждениями через шесть месяцев после официального вступления в силу акта Еврокомиссии. Но массовой или одномоментной блокировки карт после принятия документа Еврокомиссией не произойдет.

"Новые требования начнут применяться через шесть месяцев после вступления в силу, а данные действующих клиентов будут обновляться постепенно, с учетом уровня риска", — подчеркнула Василевская-Смаглюк.

В то же время она советует украинцам в ЕС быть готовыми к дополнительным запросам от банков относительно подтверждения персональных данных, статуса пребывания и источников происхождения средств.

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