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Касается каждого беженца из Украины в Германии: что изменится с 9 октября

Станислав Кожемякин
Станислав Кожемякин
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Иллюстрация - украинки с флагами и в венках
Германия продлила временную защиту украинцев до 2028 года. Иллюстративное изображение. Источник: Pexels/Derek French

Правительство Германии официально продлило срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на год – до 4 марта 2028 года. При этом специальный режим не будет распространяться на военнообязанных граждан, въезжающих в страну начиная с 9 октября.

Соответствующее решение приняло Федеральное министерство внутренних дел страны. Необходимые изменения уже внесены в постановление о переходном порядке пребывания граждан Украины и 8 октября опубликованы в правительственном вестнике Германии (Bundesgesetzblatt).

Что решили в правительстве Германии

Новое постановление вступает в силу на следующий день после публикации. Оно закрепляет правовой статус пребывания украинцев, ищущих убежища от войны на территории ФРГ, на дополнительный период.

Основные положения нормативного акта

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  • Переходные правила пребывания граждан Украины продлены до 4 марта 2028 года.
  • Специальный режим временной защиты не будет распространяться на граждан, которые будут въезжать в Германию начиная с 9 октября 2026 года и подпадают под категорию военнообязанных в соответствии с действующим законодательством Украины.

Обновленные правила направлены на нормализацию правового статуса большинства беженцев в Германии с учетом последних изменений в законодательных нормах обеих стран.

Что предшествовало

5 августа вступило в силу имплементационное решение Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе еще на один годдо 4 марта 2028 года. Срок действия статуса будет продлен автоматически, либо же заявку на это нужно будет подавать лично – в зависимости от внутренних правил стран, принявших украинцев.

В то же время военнообязанным украинцам, подающим заявки на временную защиту после вступления в силу новых правил, перестали автоматически предоставлять защиту. Для этого им необходимо подтвердить выполнение своих воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины, предоставив один из двух документов:

  • заграничный паспорт со штампом о законном пересечении государственной границы Украины;
  • официальный документ (в бумажной или электронной форме, в частности через приложение "Резерв+"), подтверждающий выполнение воинской обязанности или освобождение от нее.

Больше всего изменения коснулись мужчин призывного возраста – 25-60 лет, но касаются они также женщин и лиц в возрасте 18–25 лет. В то же время украинцы, у которых уже оформлена временная защита в ЕС (всего их более 4 млн человек), сохранят ее без необходимости дополнительных проверок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Финляндии готовят масштабное сокращение сети центров приема украинских беженцев – к началу 2027 года их количество планируют уменьшить примерно вдвое. Из-за сокращения потока 9 из 45 учреждений, функционировавших в начале года, уже прекратили деятельность, и на очереди – еще 7.

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