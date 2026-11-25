В Германии бывший административный комплекс автомобильного концерна BMW временно переоборудовали под жилье для беженцев (в первую очередь – украинцев). Жителей поселят в отдельных и семейных комнатах, но душевые обустроят на прилегающей парковке.

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Комплекс откроют на севере Мюнхена 16 декабря. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, город заключил договор аренды на пять лет, чтобы справиться с постоянным наплывом людей, нуждающихся в убежище.

Почему беженцев поселят именно здесь

По данным городских властей, в Мюнхене ежемесячно регистрируют 200 новоприбывших беженцев, которым нужно жилье. В то же время количество доступных мест во временных центрах постоянно сокращается – только в этом году в городе ликвидировали около 1600 мест для проживания.

В связи с этим городские власти решили использовать часть бывшего офисного комплекса BMW, освобожденного в начале 2025 года. Его планировали снести, чтобы построить новый квартал с офисами, гостиницей и магазинами, но на фоне рыночных изменений и пересмотра процентных ставок проект отменили.

Найти арендаторов, готовых использовать все здание, также оказалось сложно. Поэтому городские власти арендовали примерно треть комплекса, а для остальных помещений продолжают искать коммерческих пользователей.

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Как переоборудовали бывшие офисы BMW

В помещениях создали спальные зоны, отделенные деревянными перегородками. Но комнаты оказались не полностью изолированными, поскольку высота некоторых стен составляет всего 1,6 метра. Кроме того, в здании предусмотрены:

отдельные "комнаты" для одного человека и семей;

общие кухни;

площадки для игр и занятий спортом.

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При этом душевые оборудовали в специальных контейнерах на парковке возле здания.

Точную стоимость аренды помещения или расходы на его переоборудование городские власти пока не раскрывали.. Ранее весь офисный комплекс предлагали арендовать за 12,50 евро за квадратный метр в месяц.

Интересно, что в конце 2027 года в Мюнхене планируют открыть еще один центр для 600 беженцев, на который хотят переоборудовать другой административный комплекс BMW. Проект раскритиковали местные жители – они недовольны масштабом центра и опасаются дополнительной нагрузки на местную социальную инфраструктуру – прежде всего, школы и детские сады

Также OBOZ.UA сообщал, что около 100 украинцев, которым предоставили временную защиту в Швейцарии, поселили в убежище гражданской обороны – фактически в подземные бункеры. Некоторые беженцы не выдерживают таких тяжелых условий и предпочитают спать на улице.