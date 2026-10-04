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Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read2 мин
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Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч
Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч. Источник: olx.ua

Украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

Такой ценой монетой, к примеру, является 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", за нее могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн. Узнать же эту монету можно по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

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Украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые 1-гривневые монеты

Украинцы могут заработать большие деньги, продав некоторые 1-гривневые монеты. Источник: "Монеты-ягодки"

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на гурте в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Такую 1 гривню можно дорого продать

Такую 1 гривню можно дорого продать. Источник: "Монеты-ягодки"

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк продает инвестиционную монету в 1 грн. Она называется "Архистратиг Михаил" и отчеканена из серебра

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