Сотням беженцев из Украины урежут выплаты в стране Европы: кого коснется

В швейцарском кантоне Граубюнден планируют "заморозить" социальные выплаты беженцам из Украины на нынешнем уровне после того, как они сменят временный статус S на вид на жительство (категория B).

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Об этом сообщили на сайте кантонального правительства, которое уже одобрило соответствующий проект изменений в Закон о поддержке нуждающихся. Предложение правительства вынесут на рассмотрение парламента кантона Граубюнден во время декабрьской сессии, а вступить в силу оно должно 1 марта 2027 года.

Равенство или мнимое равенство

Украинским беженцам в Швейцарии предоставляется статус S (аналог временной защиты в Евросоюзе). Местное законодательство предусматривает его автоматическую замену на вид на жительство (категория В) после 5 лет законного проживания. Для некоторых этот срок истекает 1 марта 2027 года.

Социальная помощь, выплачиваемая лицам со статусом S, на 20% ниже суммы, которую получает местное население. Действующее законодательство предусматривает выплату соцпомощи лицам с категорией B на уровне местного населения.

Но правительство предлагает зафиксировать этот показатель на том же уровне, который действовал в течение первых пяти лет, независимо от наличия у человека категории B. Ранее аналогичное решение приняли в кантоне Цюрих.

"Лица с видом на жительство должны получать такую же финансовую поддержку, как и лица без вида на жительство", – подчеркнул глава Департамента экономики и социальных дел Маркус Кадуфф.

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В правительстве подчеркивают, что размер базовой потребности, предоставляемой лицам со статусом S для покрытия повседневных расходов, на 20% ниже, чем у местных жителей. Тем не менее даже этот уровень помощи соответствует рекомендациям Швейцарской конференции по социальному обеспечению (SKOS), однако

Почему ограничат выплаты

Это решение отчасти обусловлено тем, что федеральное правительство Швейцарии в рамках пакета экономии на 2027 год сократило собственные дотации на покрытие расходов на социальную помощь в секторе предоставления убежища. Теперь разницу должны покрывать кантоны и местные муниципалитеты

Главные истории дня

В целом в 2027 году законодательные изменения затронут около 960 человек, из которых около 640 получают финансовую поддержку. Без внесения изменений муниципалитеты потратили бы на выплаты около 5,4 млн швейцарских франков ($6,5 млн), тогда как сохранение сниженной на 20% ставки позволит сократить эти расходы до 4,8 млн франков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для трудоустроенных иностранцев с временной защитой (статус S), которое, в частности, затронет и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. В частности, им хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также внедрить ряд других важных изменений на рынке труда.