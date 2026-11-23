В Украине зарплаты в "Новой почте" в зависимости от должности составляют от 17 000 до 38 000 грн, а операторы отделений в разных городах получают в среднем 19 000-25 000 грн в месяц. Больше всего могут зарабатывать курьеры с собственными грузовыми автомобилями – от 50 000 грн, однако эта сумма включает расходы на топливо и обслуживание транспорта.

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Об этом OBOZ.UA стало известно с официального сайта компании, на котором размещены соответствующие вакансии. Уровень зарплаты зависит от должности, города, специфики работы, нагрузки и возможных бонусов, а в некоторых случаях – и от того, использует ли работник собственный транспорт.

Сколько платят работникам "Новой почты"

Зарплаты в "Новой почте" различаются в зависимости от обязанностей и места работы. На вакансиях в отделениях и логистических центрах можно рассчитывать на доход примерно от 20 до 38 тыс. грн, хотя конкретная сумма зависит от должности и условий трудоустройства.

Компания предлагает официальное оформление и выплату зарплаты дважды в месяц. При этом при оценке вакансий стоит обращать внимание, указана ли зарплата до уплаты налогов или речь идет о сумме, которую работник фактически будет получать на руки, а также включены ли в нее премии и другие дополнительные выплаты.

Больше всего на уровень дохода влияют характер работы, интенсивность нагрузки и ответственность. Например, работники, которые занимаются приемом, перемещением и сортировкой посылок, могут получать больше из-за физической сложности работы, тогда как зарплаты операторов зависят от специфики обслуживания клиентов и функционала конкретного отделения.

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Какие зарплаты предлагают операторам, грузчикам и комплектовщикам

На вакансиях в отделениях и терминалах "Новой почты" предлагают разные уровни оплаты. Сильнее всего заработки различаются у работников, выполняющих физическую работу, а также у специалистов с дополнительной ответственностью. По имеющимся данным, зарплаты на таких должностях составляют:

оператор почтового или грузового отделения – от 20 000 до 32 000 грн, средний уровень составляет около 22 000 грн;

старший оператор или администратор отделения – от 25 000 грн;

приемщик грузового отделения – от 24 400 до 26 400 грн;

комплектовщик заказов на складе – около 26 000-28 000 грн;

грузчик – от 23 000 до 38 000 грн в зависимости от интенсивности работы;

охранник – около 20 000-21 000 грн.

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Таким образом, самые высокие зарплаты среди этих позиций могут предлагать грузчикам, а также работникам, чья работа предполагает дополнительную ответственность или повышенную нагрузку. В то же время вакансии операторов остаются одним из вариантов трудоустройства для тех, кто хочет работать без необходимости постоянно перемещать тяжелые посылки.

Сколько зарабатывают курьеры и водители "Новой почты"

Отдельное направление работы в компании – доставка посылок. Уровень заработка курьеров и водителей зависит от маршрута, количества заказов, типа транспорта и того, предоставляет ли автомобиль работодатель.

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Водители, которые работают на автомобилях компании, могут получать от 25 000 до 35 000 грн в месяц. Для курьеров предусмотрены разные условия в зависимости от способа доставки. В частности, зарплаты составляют:

пеший курьер – от 17 000 до 20 000 грн;

курьер на служебном автомобиле – от 25 000 до 27 000 грн;

курьер с собственным грузовым автомобилем – до 50 000 грн и больше.

Однако самый высокий заработок курьеров с собственным транспортом не стоит воспринимать как чистый доход. В эту сумму могут входить компенсации за топливо, амортизацию автомобиля и его текущее обслуживание. Поэтому фактическая прибыль после покрытия расходов может быть ниже.

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В каком городе операторы "Новой почты" зарабатывают больше всего

На зарплаты влияет и регион, в котором работает человек. Разница между городами может быть связана с местным рынком труда, спросом на работников, нагрузкой на отделения и особенностями работы.

Согласно приведенным данным, самые высокие зарплаты операторов предлагают во Львове и Киеве. В то же время в других крупных городах уровень оплаты также может быть довольно конкурентным. Ориентировочные зарплаты операторов в разных городах Украины:

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Город Зарплата в месяц Львов 24 500 грн Киев 24 000-25 000 грн Ужгород 22 500 грн Ивано-Франковск 22 500 грн Одесса 22 000 грн Харьков 21 500 грн Николаев 20 000 грн Днепр 19 000 грн

Итак, во Львове операторы могут получать в среднем около 24 500 грн, а в столице зарплата колеблется в пределах 24-25 тыс. грн. В Харькове предлагают около 21 500 грн, тогда как в Днепре уровень оплаты, согласно приведенным данным, составляет примерно 19 тыс. грн.

Помимо логистики и доставки, компания работает над усилением защиты собственной инфраструктуры от российских атак. В частности, "Нова пошта" создала собственную систему противовоздушной обороны, которая уже добилась результатов в сбитии беспилотников.

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Также компания развивает возможности для оперативного реагирования на пожары, возникающие в результате вражеских ударов. Часть таких возгораний на объектах могут ликвидировать собственные сотрудники еще до прибытия подразделений ГСЧС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2026 году самыми высокооплачиваемыми профессиями в Украине стали преимущественно рабочие и строительные специальности: штукатурам в октябре предлагали до 90 тыс. грн, а дальнобойщикам, каменщикам и фасадчикам – по 70 тыс. грн. Наибольший годовой прирост зарплат зафиксировали у электриков, сантехников и монтажников.