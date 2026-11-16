Сколько стоят дрова в ноябре 2026 года: спрос в Украине взлетел почти на 60%

В ноябре 2026 года цены на дрова зависят от региона и породы древесины, на Ровенщине сосна и осина стоят около 1200 грн за кубометр, береза – около 1000 грн, а дуб – 1900 грн, тогда как средняя цена реализации на складах ГП "Леса Украины" составляет 1380 грн с налогом на добавленную стоимость (НДС). Из-за роста спроса украинцам стоит заранее заказывать топливную древесину, сравнивать полную стоимость с доставкой и покупать ее через официальные лесничества или проверенные каналы, чтобы не переплатить и не стать жертвой мошенников.

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OBOZ.UA выяснил, сколько стоят дрова в Украине в ноябре 2026 года, проанализировав актуальные цены на топливную древесину в регионах и данные ГП "Леса Украины". Также выяснили, какие породы самые дешевые, сколько придется доплатить за доставку и где украинцам безопасно заказать дрова на зиму.

Сколько стоит кубометр дров в ноябре 2026 года

Стоимость топливной древесины отличается в зависимости от породы. Твердые лиственные деревья обычно дороже, поскольку обладают большей плотностью и дольше горят.

Сосна и осина относятся к более доступным вариантам, тогда как дуб традиционно стоит дороже. Согласно приведенным данным лесников, в Ровенской области в ноябре 2026 года действуют такие цены:

Порода древесины Стоимость за кубометр Сосна 1200 грн Береза около 1000 грн Дуб обыкновенный 1900 грн Осина 1200 грн Граб 15 000 грн

Цены указаны с учетом НДС, однако доставка оплачивается отдельно. Перед оформлением заказа покупателям стоит уточнить актуальную стоимость в конкретном лесничестве, а также проверить, идет ли речь о плотном кубометре древесины или о другом способе учета объема.

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Отдельно стоит обратить внимание на указанную цену граба – 15 000 грн за кубометр. Она существенно отличается от стоимости других пород в перечне, поэтому этот показатель целесообразно дополнительно проверить непосредственно у продавца перед покупкой.

Сколько стоят дрова в разных регионах Украины

Единой цены на топливную древесину для всей страны нет. На конечную стоимость влияют запасы лесных ресурсов в конкретной местности, порода дерева, расходы на заготовку и логистику.

По данным ГП "Леса Украины", по состоянию на 9 ноября 2026 года средняя цена реализации дров на верхнем складе составляла 1380 грн за кубометр с НДС, это средний показатель без доставки, а не фиксированный тариф для каждой области. Цены зависят и от группы древесины:

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первая группа – твердолиственные породы от 1250 до 1700 грн за кубометр с НДС;

вторая группа – сосна и ольха от 970 до 1280 грн за кубометр;

третья группа – ель, пихта и мягколиственные породы от 850 до 1200 грн за кубометр.

Самые низкие цены, по информации предприятия, предлагают в ресурсных лесничествах Карпатского региона и Полесья. Это объясняется доступностью древесины и меньшими затратами на ее транспортировку к местным покупателям.

В то же время в разных областях даже одна и та же порода может стоить по-разному. Поэтому перед заказом целесообразно сравнить предложения нескольких лесничеств, особенно если покупатель может самостоятельно организовать вывоз.

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Почему дрова подорожали в 2026 году

На Ровенщине стоимость топливной древесины в течение 2026 года выросла примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом. В частности, цена кубометра сосны повышалась дважды, сначала с 930 до 1032 грн, а затем – до 1182 грн. Одновременно существенно вырос спрос на дрова.

За десять месяцев 2025 года в области реализовали более 38 тыс. кубометров топливной древесины, тогда как за аналогичный период 2026-го – уже 66 тыс. кубометров. Рост потребности в дровах связан с подготовкой домохозяйств к холодам, а также необходимостью иметь альтернативный источник отопления. Особенно это актуально для общин, у которых нет централизованного газоснабжения или которые используют твердотопливные котлы и печи.

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В целом по Украине спрос также остается высоким. По данным ГП "Леса Украины", с начала 2026 года предприятие реализовало 2,8 млн кубометров топливных дров для населения и социальной сферы. Отмечается, что это почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было продано 1,6 млн кубометров.

В среднем предприятие отгружает более 320 тыс. кубометров дров в месяц. Пик продаж пришелся на сентябрь – тогда реализовали почти 350 тыс. кубометров. Среди областей, где население активнее всего запасается древесиной, называют Ровненскую, Черкасскую, Закарпатскую, Житомирскую и Черновицкую.

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Какие дрова украинцы покупают чаще всего

По информации ГП "Леса Украины", около 71% всех продаж топливной древесины приходится на твердолиственные породы. Такой выбор объясняется их свойствами: они имеют высокую плотность, дольше горят и дают больше тепла по сравнению со многими мягколиственными породами.

Среди популярных вариантов для отопления – дуб, граб, ясень и другие твердые породы. Их часто выбирают для отопления домов в течение холодного сезона, ведь такие дрова дольше поддерживают жар. В то же время сосна, осина и другие более доступные породы тоже пользуются спросом.

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Они могут быть удобным вариантом для растопки или использования в сочетании с твердолиственной древесиной. Однако при покупке важно учитывать не только породу, но и влажность. Сырая древесина горит хуже, выделяет меньше полезного тепла и может вызывать более интенсивное образование дыма. Поэтому даже недорогие дрова не всегда оказываются выгодной покупкой, если они недостаточно высушены.

Где купить дрова в 2026 году

Приобрести топливную древесину можно непосредственно в лесничествах и надлесничествах ГП "Леса Украины", а также через официальный интернет-магазин ДроваЄ. Для оформления онлайн-заказа нужно авторизоваться через ID.GOV.UA, выбрать поставщика, породу и необходимое количество древесины, указать адрес доставки и подтвердить заявку.

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Также можно обратиться непосредственно в лесничество. В таком случае процедура включает несколько шагов:

подать и подписать заявление на приобретение дров;

дождаться внесения данных в систему электронного учета древесины и получить платежные реквизиты;

оплатить заказ через онлайн-банкинг, в банке или через терминал в лесничестве;

согласовать с представителями предприятия время и место вывоза древесины.

Сколько придется заплатить за доставку дров

Цена за кубометр на складе – не окончательная сумма, которую придется потратить покупателю. Если у человека нет собственного транспорта, к стоимости древесины нужно добавить перевозку до дома. Размер расходов зависит от расстояния, объема заказа, грузоподъемности автомобиля и условий доставки.

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Поэтому даже при одинаковой цене на дрова два покупателя могут заплатить разные суммы, если живут на разном расстоянии от склада. Например, если ориентироваться на среднюю отпускную цену ГП "Леса Украины" в 1380 грн за кубометр, к ней нужно добавить оплату транспортировки.

В случае покупки готовых колотых дров общая сумма может быть еще выше, ведь их подготовка требует дополнительной работы. Перед оформлением заказа стоит уточнить:

включена ли погрузка в стоимость;

сколько будет стоить доставка по конкретному адресу;

нужно ли отдельно оплачивать разгрузку;

в каком виде привезут древесину – бревнами или уже расколотыми поленьями;

какой фактический объем дров получит покупатель.

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Так можно заранее рассчитать полную стоимость и сравнить предложения разных продавцов. Ориентироваться только на самую низкую цену за кубометр не стоит, ведь дополнительные услуги могут существенно изменить итоговый счет.

Как не попасться на мошенников при покупке дров

С ростом спроса на топливную древесину увеличивается и риск столкнуться с недобросовестными продавцами. Особенно внимательными стоит быть при поиске дров в социальных сетях, местных группах и на сайтах объявлений. Подозрение должны вызывать предложения с ценами, заметно ниже средних, требования срочно перевести деньги и отказ предоставить информацию о происхождении древесины.

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Мошенники могут просить полную предоплату на личную банковскую карту, обещая зарезервировать товар или поставить покупателя в очередь на доставку. Чтобы снизить риск потерять деньги, стоит соблюдать несколько правил:

покупать древесину через официальные лесничества или проверенных продавцов;

проверять контакты поставщика на официальном сайте предприятия;

не переводить предоплату незнакомым людям на личные карты;

требовать подтверждения заказа и оплаты;

заранее согласовывать количество древесины, ее породу и стоимость доставки.

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Если покупатель планирует приобрести дрова через государственное предприятие, безопаснее самостоятельно найти контакты соответствующего лесничества и уточнить все условия. Не стоит доверять сообщениям с неизвестных номеров, даже если автор объявления использует название государственного учреждения.

Хватит ли дров до конца 2026 года

В ГП "Леса Украины" ожидают, что по итогам 2026 года реализация топливной древесины превысит 3 млн кубометров. По состоянию на 9 ноября предприятие уже сообщало о продаже 2,8 млн кубометров для населения и социальной сферы, а среднемесячный объем отгрузок превышал 320 тыс. кубометров.

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В то же время высокий общий объем продаж не гарантирует, что в каждом лесничестве постоянно будет нужное количество конкретной породы. Наибольший спрос традиционно приходится на период активной подготовки к холодам, поэтому отдельные позиции могут быстро раскупать.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцы могут подать заявку на жилищную субсидию, предназначенную на приобретение дров. Максимальный размер выплаты – 9 205 грн, чего должно хватить на 2 тонны топлива. Впрочем, субсидия предназначена только тем, чей доход не покрывает расходов на отопление. То есть право на такую помощь имеют не все.