В Украине пока не будут повышать штрафы за превышение скорости, поскольку в парламенте не набралось достаточно голосов за законопроект, который ужесточал ответственность водителей. Поэтому в 2026 году продолжат действовать нынешние размеры: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Проваленный законопроект №15348 предусматривал многократное повышение штрафов. Таким образом, водители и впредь могут фактически безнаказанно подвергать опасности и себя, и окружающих.

Какие штрафы за превышение скорости действуют в Украине

Сумма зависит от того, насколько водитель превысил установленную скорость:

340 грн – за превышение более чем на 20 км/ч;

– за превышение более чем на 20 км/ч; 1700 грн – за превышение более чем на 50 км/ч.

Эти штрафы предусмотрены статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Патрульная полиция подтверждает, что в 2026 году они остаются действующими.

При этом ответственность наступает не за любое превышение скорости. Речь идет именно о превышении установленного ограничения более чем на 20 км/ч.

Например, если на определенном участке разрешено ехать со скоростью 50 км/ч, само превышение на 20 км/ч не является основанием для такого штрафа. При автоматической фиксации также учитывают допустимую погрешность прибора.

Небольшой штраф можно заплатить еще и вдвое дешевле

При оплате штрафа за нарушения, которые зафиксировала камера, водитель может воспользоваться 50-процентной скидкой. Если уплатить штраф в установленный льготный срок:

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вместо 340 грн можно заплатить 170 грн ;

; вместо 1700 грн – 850 грн.

Патрульная полиция отмечает: чтобы получить скидку, штраф нужно уплатить в течение 10 дней. В целом же на оплату дается 30 дней после вступления постановления о начислении в законную силу.

Информация о нарушениях, которые зафиксированы автоматически, поступает в приложение Дія. В нем можно просмотреть данные о штрафе, фото и видео нарушения. Проверить штрафы можно также через вебпортал МВД, Кабинет водителя и соответствующие сервисы для проверки штрафов ПДД.

Главные истории дня

Система автоматической фиксации контролирует, в частности, соблюдение установленных ограничений скорости. Патрульная полиция сообщала, что по состоянию на 2025 год в Украине работали 340 приборов контроля в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Какая скорость разрешена в Украине

В населенных пунктах базовое ограничение составляет 50 км/ч. На отдельных участках дорожные знаки могут устанавливать другой режим движения.

За пределами населенных пунктов общая разрешенная скорость составляет 90 км/ч, на дорогах с разделительной полосой – 110 км/ч, а на автомагистралях – 130 км/ч. Конкретное ограничение на определенном участке определяют дорожные знаки и установленный режим движения.

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Например, если на участке действует ограничение 50 км/ч, а камера фиксирует автомобиль со скоростью, превышающей установленный порог с учетом допустимой погрешности, водителю могут вынести постановление о штрафе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о новых штрафах для водителей в Украине. Так, за чрезмерно громкий выхлоп во время военного положения придется заплатить 17 тыс. грн, а за повторное нарушение – 34 тыс. грн с возможным лишением прав.

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