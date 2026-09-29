В Украине юридические лица, в которых работают призывники, военнообязанные или резервисты, должны вести воинский учет, а за нарушения в период чрезвычайного положения должностным лицам грозит штраф от 34 000 до 59 500 грн — за полное отсутствие учета отвечает руководитель, а за ненадлежащее ведение — назначенное ответственное лицо. При этом несколько нарушений, выявленных в ходе одной проверки и рассмотренных в рамках одного административного дела, не означают автоматически несколько штрафов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Там также пояснили важный нюанс: количество ошибок, выявленных в ходе одной проверки, не обязательно означает такое же количество штрафов.

Кого могут оштрафовать на 59,5 тыс. грн

Ответственность за нарушение правил воинского учета зависит от того, как именно организована эта работа на предприятии. Если воинский учет вообще не организован, ответственность за это несет руководитель предприятия.

Другая ситуация — когда учет формально ведется, на предприятии назначено ответственное лицо, но во время проверки в документах или процедурах выявляются нарушения. В таком случае ответственность может быть возложена уже на должностное лицо, ответственное за ведение воинского учета. В зависимости от организации работы на конкретном предприятии это может быть, например, сотрудник кадровой службы или штатный инспектор.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в период чрезвычайного положения ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для должностных лиц соответствующие штрафные санкции. В Минобороны указывают на диапазон от 34 000 до 59 500 грн. То есть максимальный штраф может приближаться к 60 тыс. грн.

Военный учет должны вести все юридические лица, имеющие соответствующих сотрудников

Требования распространяются не только на крупные компании или государственные предприятия. Как подчеркивает Минобороны, военный учет должны вести все юридические лица, в которых работают призывники, военнообязанные или резервисты.

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Сам факт трудоустройства таких сотрудников означает, что работодатель обязан соблюдать установленные правила персонального воинского учета. При этом ошибочно сводить весь процесс лишь к созданию и хранению списка сотрудников.

Предприятие должно организовать систему, при которой военно-учетные данные сотрудников проверяются и своевременно обновляются, а информация, которую необходимо передавать государственным органам, направляется в установленном порядке.

Что именно должен делать работодатель

Одна из основных задач работодателя — проверка военно-учетных документов соответствующих работников. Кроме того, предприятие должно следить за актуальностью информации и своевременно реагировать на изменения.

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Среди основных обязанностей работодателя — уведомлять ТЦК и СП о приеме на работу и увольнении призывников, военнообязанных и резервистов, проводить предусмотренные сверки военно-учетных данных и выполнять другие установленные законодательством процедуры.

Именно поэтому нарушения могут касаться различных этапов ведения учета — от его полного отсутствия до ненадлежащего оформления или несвоевременного выполнения отдельных обязанностей. Для предприятий важное значение имеет и правильное определение должностного лица, ответственного за эту работу. Ведь именно от характера нарушения будет зависеть, кто понесет административную ответственность.

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Выпишут ли отдельный штраф за каждую ошибку

Отдельно в Минобороны пояснили важный нюанс относительно количества штрафов. Сумма и количество санкций не определяются простым подсчетом всех выявленных в ходе проверки недостатков.

Ключевое значение имеет количество административных дел и вынесенных постановлений. Например, если в ходе одной проверки на предприятии выявили сразу несколько нарушений правил воинского учета, но все они рассматриваются в рамках одного административного дела, по результатам такого дела налагается один штраф.

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То есть ситуация, когда проверяющие выявили пять нарушений, не означает автоматически пять штрафов по 34–59,5 тыс. грн. В то же время количество штрафов будет зависеть от того, сколько отдельных постановлений об административных правонарушениях будет вынесено.

Как проверяют воинский учет на предприятиях

Нарушения могут быть выявлены в ходе проверки того, как юридическое лицо выполняет требования по воинскому учету. Такие проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Для их проведения формируются соответствующие комиссии. В их состав, в зависимости от проверки, могут привлекаться представители ТЦК и СП, государственных администраций, Государственной налоговой службы и Государственной службы Украины по вопросам труда.

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В ходе проверки оценивается не просто наличие документов, а в целом состояние организации воинского учета на предприятии и выполнение предусмотренных законодательством обязанностей. Именно по результатам такого контроля могут быть выявлены нарушения и поднят вопрос об административной ответственности соответствующего должностного лица.

О плановой проверке необходимо уведомить

Для плановых и внеплановых проверок предусмотрен разный порядок. Как пояснили в Минобороны, о проведении плановой проверки предприятие должно быть уведомлено за 10 дней до её начала.

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Однако с внеплановыми проверками ситуация иная. Они могут проводиться без предварительного уведомления предприятия.

Разграничение ответственности является одним из ключевых моментов в разъяснении Минобороны. Если предприятие вообще не организовало военный учет работников, ответственность возлагается на его руководителя.

То есть назначение ответственного лица и создание самой системы учета являются управленческой обязанностью. Если же система создана, но учет ведется ненадлежащим образом, ответственность может нести уже лицо, непосредственно отвечающее за его ведение.

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Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине по состоянию на сентябрь 2026 года от мобилизации забронировано около 1,4 млн человек, причем наибольшее количество бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство. Наибольшая доля — в перерабатывающей промышленности, на которую приходится около 20% всех забронированных работников.

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