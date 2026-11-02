Мошенники крадут деньги у украинцев в стране Европы: какую схему раскрыли
В Швейцарии распространяется мошенническая схема, направленная против граждан Украины – у них выманивают деньги под видом продажи билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия. Вероятно, злоумышленники также являются украинцами.
Об этом сообщили в Telegram-сообществе Ukrainians in Switzerland. Отмечается, что мошенники ищут жертв в группах украинцев в Швейцарии в социальных сетях и мессенджерах.
"Реальный пример: накануне встречи с Антоном Птушкиным в Цюрихе, запланированной на 4 ноября, одна из зрительниц искала билеты в украинских группах. Ей предложили два билета, после чего она перевела 2400 грн. По сообщению организаторов, продавец исчез, а билетов женщина так и не получила", – говорится в сообщении.
Как уберечь свои деньги
Специалисты дали несколько советов, которые помогут избежать проблем с мошенниками:
- покупать билеты следует только через официальные сайты организаторов, концертных операторов и авторизованных билетных платформ;
- нужно проверять ссылки на продажу билетов через официальные страницы артистов и организаторов;
- не следует переводить деньги незнакомым людям в Telegram, Facebook, WhatsApp или других мессенджерах;
- не доверяйте скриншотам билетов и сообщениям о "срочной продаже", "последнем билете" или "не могу пойти – отдам дешевле".
- нужно быть особенно внимательными к предложениям перепродажи, если мероприятие имеет статус SOLD OUT.
Также OBOZ.UA сообщал, украинцев все чаще обманывают при сезонном трудоустройстве за границей – людям обещают высокие зарплаты, официальное оформление и хорошие условия, но вместо этого они сталкиваются с невыплатой денег, плохим жильем и отсутствием обещанной работы. Эксперты советуют не платить за вакансии, требовать официальный трудовой договор и проверять работодателя перед отъездом, ведь именно это помогает избежать большинства мошеннических схем.