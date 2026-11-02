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Мошенники крадут деньги у украинцев в стране Европы: какую схему раскрыли

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
84
Мошенники маскируются под EVA
Мошенники выманивают деньги у украинцев в Швейцарии. Источник: Freepik

В Швейцарии распространяется мошенническая схема, направленная против граждан Украины – у них выманивают деньги под видом продажи билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия. Вероятно, злоумышленники также являются украинцами.

Об этом сообщили в Telegram-сообществе Ukrainians in Switzerland. Отмечается, что мошенники ищут жертв в группах украинцев в Швейцарии в социальных сетях и мессенджерах.

"Реальный пример: накануне встречи с Антоном Птушкиным в Цюрихе, запланированной на 4 ноября, одна из зрительниц искала билеты в украинских группах. Ей предложили два билета, после чего она перевела 2400 грн. По сообщению организаторов, продавец исчез, а билетов женщина так и не получила", – говорится в сообщении.

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Как уберечь свои деньги

Специалисты дали несколько советов, которые помогут избежать проблем с мошенниками:

  • покупать билеты следует только через официальные сайты организаторов, концертных операторов и авторизованных билетных платформ;
  • нужно проверять ссылки на продажу билетов через официальные страницы артистов и организаторов;
  • не следует переводить деньги незнакомым людям в Telegram, Facebook, WhatsApp или других мессенджерах;
  • не доверяйте скриншотам билетов и сообщениям о "срочной продаже", "последнем билете" или "не могу пойти – отдам дешевле".
  • нужно быть особенно внимательными к предложениям перепродажи, если мероприятие имеет статус SOLD OUT.

Также OBOZ.UA сообщал, украинцев все чаще обманывают при сезонном трудоустройстве за границей – людям обещают высокие зарплаты, официальное оформление и хорошие условия, но вместо этого они сталкиваются с невыплатой денег, плохим жильем и отсутствием обещанной работы. Эксперты советуют не платить за вакансии, требовать официальный трудовой договор и проверять работодателя перед отъездом, ведь именно это помогает избежать большинства мошеннических схем.

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