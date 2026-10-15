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Средняя пенсия в Украине за три месяца выросла всего на 15 грн: почему пенсионеры беднеют

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read1 мин
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Иллюстрация — пенсионер и пенсия
Как пересчитали пенсии. Источник: Getty Images

В Украине средняя пенсия за три месяца выросла всего на 15 грн — до 7287,80 грн по состоянию на 1 октября 2026 года. В то же время фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан уже составляет 7455 грн. То есть средней выплаты не хватает даже на покрытие рассчитанных базовых потребностей.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. По данным Пенсионного фонда Украины, с начала года средняя пенсия увеличилась примерно на 743 грн. Однако основной рост пришелся на период после мартовской индексации, а в последние месяцы выплаты почти не менялись.

Среди работающих пенсионеров ситуация аналогична: за три месяца их средняя пенсия выросла лишь на 25 грн — до 8019 грн.

Всего в Украине насчитывается около 10 млн пенсионеров. При этом более 23% получают от 3001 до 4000 грн в месяц, а выплаты свыше 10 тыс. грн получают лишь 19% пенсионеров.

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В чём проблема: как рассчитываются пенсии украинцев

Еще в 2017 году формулу расчета пенсий пересмотрели таким образом, что размер всех новых выплат значительно снизился. Если раньше за каждый год стажа начисляли 1,35% расчетной зарплаты, то сейчас — всего 1%.

Еще одна проблема: для расчета размера пенсии используют не последнюю зарплату, а расчетный заработок. Это средняя заработная плата по стране за последние три года, умноженная на индивидуальный коэффициент. Из-за инфляции и задержек в статистике эта "расчетная" величина всегда значительно ниже фактической зарплаты.

В условиях замораживания основных государственных социальных стандартов ежегодная мартовская индексация остается практически единственной возможностью для повышения пенсий. Однако даже этот механизм работает со сбоями и ограничениями.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2027 году должна вырасти не только минимальная, но и максимальная пенсия. Максимальный размер выплаты составит 28 780 грн против 25 950 грн в 2026 году. То есть предельная выплата вырастет на 2830 грн, или почти на 10,9%.

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