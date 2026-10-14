Репетиторы в Украине значительно повысили цены: сколько теперь стоит час занятий

В Украине услуги репетиторов за год подорожали на 16,3%, а средняя стоимость индивидуального занятия составляет около 374 грн в час, при этом подготовка к НМТ обходится дороже всего в Киеве – примерно 395 грн в час. Наибольший спрос сохраняется на иностранные языки и школьные предметы, однако украинцы все чаще ищут специалистов для творческих занятий, психологической поддержки, развития речи и профессиональной переквалификации.

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Об этом говорится в исследовании агентства рационального маркетинга Inweb и образовательной платформы BUKI, пишет "Минфин". Аналитики изучили стоимость индивидуального обучения, географию спроса и изменения в выборе образовательных направлений.

Сколько стоят услуги репетиторов в Украине в 2026 году

По данным исследования, в начале 2026 года средняя стоимость индивидуального занятия с репетитором составляла примерно 374 грн в час. По сравнению с предыдущим годом цены выросли на 16,3%. Дополнительное обучение становится все более ощутимой статьей расходов для украинских семей, особенно если ребенок занимается с преподавателями по нескольким предметам одновременно.

При этом окончательная стоимость зависит от многих факторов. В частности, значение имеют предмет, опыт и квалификация преподавателя, формат обучения и город, в котором проводятся занятия. Самыми дорогими остаются направления, связанные с подготовкой к Национальному мультипредметному тесту (НМТ), а также популярные иностранные языки.

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Зато занятия по истории Украины, географии и предметам начальной школы обычно стоят дешевле. Если ориентироваться на среднюю цену 374 грн, расходы на дополнительное обучение составят:

одно занятие в неделю – примерно 1 496 грн за четыре урока;

два занятия в неделю – 2 992 грн за восемь уроков;

три занятия в неделю – примерно 4 488 грн за 12 уроков;

четыре занятия в неделю – около 5 984 грн за 16 уроков.

Суммы являются ориентировочными и рассчитаны для условного четырехнедельного месяца. На самом деле стоимость обучения может быть как ниже, так и значительно выше в зависимости от выбранного преподавателя. Для семьи, в которой школьник одновременно готовится к НМТ по нескольким предметам, общие расходы могут составлять несколько тысяч гривен ежемесячно.

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Где репетиторы самые дорогие: сравнение городов

Стоимость индивидуальных занятий заметно различается в зависимости от региона. Самые высокие цены среди приведенных в исследовании городов зафиксированы в Киеве. В частности, подготовка к НМТ в столице в среднем обходится примерно в 395 грн за час. В Одессе аналогичное занятие стоит около 334 грн, а во Львове — 313 грн.

Таким образом, разница между Киевом и Львовом составляет 82 грн за одно занятие. Если ученик занимается два раза в неделю, за четыре недели разница в расходах достигнет 656 грн. При длительной подготовке к экзаменам даже такая разница может быть ощутимой для семейного бюджета.

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В то же время приведенные показатели являются средними, поэтому не означают, что все репетиторы в конкретном городе устанавливают одинаковые тарифы. Опытные преподаватели, специализирующиеся на подготовке к вступительным экзаменам или пользующиеся значительным спросом среди учеников, могут устанавливать более высокую стоимость занятий.

Кроме того, развитие дистанционного обучения позволяет выбирать репетитора независимо от места проживания. Например, ученик из Киева может заниматься онлайн с преподавателем из другого региона.

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Какие предметы украинцы чаще всего изучают с репетиторами

Несмотря на традиционно высокий спрос на помощь школьникам, наибольшую долю заявок на платформе BUKI составляют иностранные языки. По результатам исследования, на языковые направления приходится 54,3% всех заявок. Среди отдельных предметов наиболее популярными остаются английский язык, математика и немецкий язык.

Высокий спрос на иностранные языки объясняется тем, что их изучают не только дети, но и взрослые. Для многих украинцев знание языка необходимо для трудоустройства, обучения за рубежом, профессионального развития или переезда. Математика, в свою очередь, остается одним из ключевых предметов школьной программы и подготовки к НМТ.

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В то же время спрос на репетиторов не ограничивается только обязательными школьными дисциплинами. Украинцы также ищут преподавателей для углубленного изучения предметов, подготовки к поступлению в высшие учебные заведения и развития дополнительных навыков.

Репетиторов нанимают не только школьники

Исследование показало, что дополнительное обучение в Украине все реже ассоциируется исключительно со школой. В частности, на потребности, связанные со школьными предметами, приходится 31,6% спроса. Зато значительная часть украинцев ищет преподавателей для достижения других целей.

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Направление обучения Доля спроса Школьные предметы 31,6% Языки для работы, переезда и обучения за рубежом 25,9 Хобби и творческие направления 11,8% Другие направления для взрослых и переквалификация 5,2%

Приведенные категории не охватывают все заявки. В то же время они демонстрируют, насколько разнообразными стали причины обращения к частным преподавателям. Например, взрослые могут изучать иностранные языки для прохождения собеседований, общения с иностранными клиентами или поступления в зарубежные университеты.

Еще одна категория – люди, стремящиеся сменить профессию или получить дополнительную квалификацию. Для них индивидуальные занятия могут стать способом быстрее освоить конкретные знания и навыки.

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Украинцы платят за хобби: какие занятия самые популярные

Отдельным направлением рынка дополнительного образования стали занятия, которые украинцы выбирают для собственного удовольствия и развития творческих способностей. По данным исследования, на хобби-направления приходится 11,8% спроса. Среди самых популярных занятий:

вокал;

игра на фортепиано;

игра на гитаре;

рисование;

шахматы.

Эти направления отличаются от традиционного школьного репетиторства тем, что у учеников не обязательно должна быть конкретная образовательная цель, например сдача экзамена. Часть людей выбирает творческие занятия для отдыха, развития личных интересов или освоения навыков, на которые раньше не хватало времени.

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При этом индивидуальный формат позволяет адаптировать обучение к уровню подготовки и пожеланиям конкретного человека. Например, занятия по вокалу могут предусматривать как базовое обучение для начинающих, так и совершенствование техники для тех, кто уже имеет определенный опыт.

Одним из самых заметных изменений в 2026 году стал рост доли спроса на направления, связанные с личными потребностями и благополучием. По результатам исследования, среди направлений, увеличивших свою долю в общей структуре заявок, оказались психологическая поддержка, история Украины и занятия с логопедом.

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В то же время традиционно популярные языковые направления, в частности английский, польский и немецкий, несколько утратили свои позиции в структуре спроса. Важно, что уменьшение доли заявок не обязательно означает сокращение абсолютного количества желающих изучать определенный язык, это может свидетельствовать о более быстром росте других образовательных направлений.

Сколько придется потратить на подготовку к НМТ

Для родителей будущих абитуриентов один из важнейших вопросов – общая стоимость подготовки к Национальному мультипредметному тесту. Учитывая средние цены, приведенные в исследовании, расходы могут существенно различаться в зависимости от города и интенсивности обучения.

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Например, если школьник занимается с репетитором два раза в неделю в течение четырех недель, ориентировочная стоимость подготовки по одному предмету составит:

в Киеве – 3 160 грн;

в Одессе – 2 672 грн;

во Львове – 2 504 грн.

Если ученик готовится сразу по трем предметам с одинаковой интенсивностью, расходы могут составить примерно 9 480 грн в месяц в Киеве, 8 016 грн в Одессе и 7 512 грн во Львове. Расчеты являются условными и основаны на средних ценах подготовки к НМТ. Они не учитывают возможные скидки, групповые занятия, разную продолжительность уроков и индивидуальные тарифы преподавателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 23,6 тыс. учителей из 614 школ на прифронтовых территориях продолжат получать ежемесячную доплату в размере 2 600 грн, если работают очно или в смешанном формате. Правительство перераспределило дополнительные средства, чтобы также покрыть недостаток финансирования за фактически отработанное время в прошлом учебном году и обеспечить выплаты до конца 2026 года.