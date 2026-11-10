Психолога уволили из школы, потому что у нее не было образования: суд восстановил ее на работе и присудил 93 тыс. грн

В Ивано-Франковской области школьного психолога, которая не имела профильного психологического образования, уволили после проверки ее документов. Однако женщина обратилась в суд и добилась восстановления на работе и выплаты более 93 тыс. грн компенсации за вынужденный прогул.

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Суд установил, что руководство учебного заведения еще во время трудоустройства знало о ее образовании, а потому не могло уволить работницу только на этом основании. Об этом говорится в решении Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области от 5 ноября 2026 года по делу №338/1057/26.

История началась в октябре 2025 года. Тогда женщину приняли на должность практического психолога Манявского лицея. У нее было высшее образование по специальности "Украинский язык и литература", а также диплом магистра по публичному управлению и администрированию. Однако специального психологического образования у нее не было.

В ноябре того же года работнице дополнительно поручили преподавать украинский язык и литературу в 12-м классе с вечерней формой обучения. За неделю она проводила три урока.

В июне 2026 года руководство лицея проверило кадровые документы и обнаружило, что у психолога нет диплома по соответствующей специальности. Позже аналогичную проверку провело управление образования Солотвинского поселкового совета.

Женщина объяснила, что проходила курсы повышения квалификации и получила сертификаты об обучении общей продолжительностью 68 часов. В частности, она изучала вопросы психологической помощи, профессионального выгорания и обеспечения прав подростков.

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Однако эти документы не подтверждали наличие необходимой профессиональной квалификации.

15 июня директор лицея издала приказ об увольнении психолога из-за несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. В тот же день женщину уволили и с должности учительницы украинского языка и литературы. Второе решение объяснили изменениями в организации учебного процесса и отсутствием педагогической нагрузки.

Работница не согласилась с этими решениями и обратилась в суд.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что документы об образовании женщина предоставила еще при трудоустройстве. Следовательно, руководство лицея с самого начала знало, что у нее нет диплома психолога.

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При этом суд не признал, что имеющегося у женщины образования и сертификатов достаточно для работы практическим психологом. Речь шла именно о незаконности выбранного работодателем основания увольнения.

Отдельно суд рассмотрел увольнение с должности учительницы украинского языка и литературы.

Руководство лицея объясняло это окончанием обучения в 12-м классе и отсутствием нового набора учеников. Однако суд установил, что сам выпуск школьников не прекращает автоматически трудовые отношения с учителем.

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Кроме того, работодатель не доказал надлежащим образом сокращение работы именно на дату увольнения, не подтвердил невозможность перевода на другую должность и не предупредил работницу о предстоящем увольнении за два месяца.

В результате суд отменил оба приказа об увольнении и постановил восстановить женщину на работе с 16 июня 2026 года.

Психологом она должна работать на прежних условиях срочного трудового договора, а учителем украинского языка и литературы – по внутреннему совместительству с нагрузкой три часа в неделю.

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Кроме того, суд обязал Манявский лицей выплатить работнице 93 470 грн среднего заработка за время вынужденного прогула с 16 июня по 5 ноября 2026 года. В частности:

75 919 грн – по должности практического психолога;

– по должности практического психолога; 17 551 грн – за преподавание украинского языка и литературы.

– за преподавание украинского языка и литературы. Указанные суммы начислены до удержания налогов и других обязательных платежей.

Также лицей должен уплатить в государственный бюджет 3 195 грн судебного сбора.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента . Накануне налоговики прибыли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.