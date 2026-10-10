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Прокурор вернул свою "космическую" пенсию в суде: Кабмну не удалось ограничить выплату особому пенсионеру

Александр ЛитвинАлександр Литвин
Time to read2 мин
icon 1,6 т.
Прокуроры на пенсии
Прокуроры на пенсии

В Украине суды признают противоправным применение понижающих коэффициентов к пенсиям отдельных бывших прокуроров. Из-за новых правил, введенных с 1 января 2026 года, одному из прокуроров вместо начисленных 82,6 тыс. грн выплачивали лишь 37,3 тыс. грн. Однако суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет и выплатить недополученные суммы.

Речь идет об ограничении специальных пенсий, предусмотренном законом о государственном бюджете на 2026 год и постановлением Кабинета министров № 1778 от 30 декабря 2025 года. Соответствующие правила начали применяться с 1 января 2026 года. Они предусматривают применение понижающих коэффициентов к установленным законом пенсиям, размер которых превышает десять прожиточных минимумов. Об этом сообщает издание sud.ua.

17 сентября 2026 года Второй апелляционный административный суд вынес постановление по делу № 520/4649/26 относительно пенсии бывшего сотрудника прокуратуры. Пенсию за выслугу лет мужчине назначили еще в феврале 2003 года. После перерасчета с 1 января 2026 года Пенсионный фонд определил ее размер в 82 634,17 грн. Однако фактически к выплате было назначено лишь 37 327,42 грн.

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Таким образом, ежемесячно пенсионер недополучал более 45,3 тыс. грн. Мужчина обратился в суд с требованием признать действия Пенсионного фонда противоправными и обязать орган выплачивать ему пенсию без понижающих коэффициентов.

Апелляционный суд согласился с тем, что применение коэффициентов, предусмотренных постановлением № 1778, в данном случае было незаконным. Суд учел положения статьи 92 Конституции Украины, согласно которой формы и виды пенсионного обеспечения определяются исключительно законами, а также правовые позиции Конституционного Суда относительно гарантий социальной защиты.

Отдельно суд сослался на решение Конституционного Суда Украины № 7-р(II)/2019, касающееся положений статьи 86 Закона "О прокуратуре" и полномочий Кабмина в сфере перерасчета прокурорских пенсий.

В то же время апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда. Суд установил, что при перерасчете пенсии истца не применялось общее ограничение максимальным размером. Сумма выплаты была уменьшена именно за счет понижающих коэффициентов.

Поэтому требование о выплате пенсии без ограничения максимальным размером суд признал преждевременным и отменил решение первой инстанции в этой части. Однако вывод о незаконности применения коэффициентов остался в силе.

В результате Пенсионный фонд обязали пересчитать пенсию бывшего прокурора и выплатить причитающиеся суммы с 1 января 2026 года без применения понижающих коэффициентов, с учетом уже выплаченных средств.Постановление Кабмина № 1778 касается всех пенсионеров и не означает автоматического перерасчета выплат всем получателям специальных пенсий.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма недостаточна, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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