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Должны иметь все: без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 мин
icon 351
Иллюстративное фото, коттедж, таунхаус
Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома. Источник: Фрипик

Каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт – без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно. Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости, а кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.

Об этом сообщили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины". Там отметили: технический паспортописывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий. Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В частности, по словам специалистов, технический паспорт на дом используется в ряде случаев. В частности, при:

  • государственной регистрации права и приватизации;
  • заключении договоров купли-продажи, дарения;
  • реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;
  • изменении целевого назначения объекта;
  • наследовании;
  • разделении или выделении доли с объекта недвижимости;
  • рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.
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Как должен выглядеть документ

Особое внимание, отмечается, следует обращать на внешний вид документа. Как рассказали специалисты, технический паспорт должен быть:

  • прошнурован;
  • пронумерован.

Кроме того, он должен быть скреплен рядом подписей – с указанием серии и номера квалификационного сертификата на право выполнения работ по технической инвентаризации объектов недвижимости. В частности:

  • руководителя предприятия, проводившего инвентаризацию;
  • исполнителя работ;
  • контролера.

Сама же техническая инвентаризация, отмечается, – это комплекс работ по измерению объекта недвижимости. А кроме того, определению его:

  • состава;
  • фактической площади;
  • объема;
  • технического состояния;
  • и/или изменений таких характеристик за определенный период времени с изготовлением соответствующих документов.

Проводят же ее в ряде случаев – прежде всего, перед принятием в эксплуатацию законченных строительством объектов. А кроме того:

  • перед государственной регистрацией права собственности на объект незавершенного строительства;
  • в случае разделения, объединения или выделения части из объекта недвижимого имущества;
  • в случаях, предусмотренных переходными положениями Закона;
  • из судебного решения;
  • в других случаях – по желанию заказчика или собственника.

При этом подчеркивается: для госрегистрации специального права собственности на недостроенный или будущий объект недвижимости техническая инвентаризация не требуется. Т.е., сама регистрация проводится без предварительного данной процедуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в крупных городах на западе Украины резко сократилось предложение в аренду жилья. Причина – из-за более стабильной и безопасной ситуации свободных квартир в регионе практически не осталось. К примеру, в Ивано-Франковске на одно жилье приходится сразу 25-30 претендентов, а средняя цена 1-комнатной квартиры составляет 22 500 грн в месяц, что сразу на 42% превышает прошлогоднюю.

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Украинажильенедвижимостьрынок недвижимости
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