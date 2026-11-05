Возвращение на работу может оставить украинцев без пенсии: кого касается особое правило

Большинство украинских пенсионеров могут одновременно получать зарплату и пенсию, однако для тех, кто возвращается на работу по специальности, за выслугу лет по которой назначили пенсию, выплаты приостанавливают. Чтобы не потерять положенные доплаты и не возвращать переплаченные средства, о трудоустройстве или увольнении обязательно нужно сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ).

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда. Украинцам следует помнить, что для отдельных категорий пенсионеров трудоустройство может стать основанием для временного прекращения выплат.

Можно ли одновременно получать пенсию и зарплату

Украинское законодательство не запрещает пенсионерам продолжать трудовую деятельность после назначения пенсии. Человек может оставаться на прежнем рабочем месте или устроиться к другому работодателю, не теряя права на назначенные пенсионные выплаты.

После выхода на пенсию украинец может иметь сразу два источника дохода – зарплату за выполнение трудовых обязанностей и пенсию, которую выплачивает государство. Такая возможность особенно важна для людей, которым не хватает пенсионных средств на повседневные расходы или которые хотят продолжать профессиональную деятельность.

Кроме того, работодатель не имеет права уволить работника только из-за того, что тот достиг пенсионного возраста. Прекращение трудовых отношений возможно только на законных основаниях, предусмотренных трудовым законодательством. Например, основанием для увольнения могут быть сокращение штата, систематическое невыполнение трудовых обязанностей при наличии предусмотренных законом условий или другие нарушения, определенные законодательством.

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Само получение пенсии не является причиной для прекращения трудового договора. В то же время важно различать обычную пенсию по возрасту и пенсию за выслугу лет. Для последней предусмотрены отдельные ограничения, которые могут непосредственно повлиять на выплаты после возвращения человека к работе.

Почему после трудоустройства нужно сообщить Пенсионному фонду

Несмотря на то, что большинство пенсионеров могут без ограничений совмещать работу и получение пенсии, об изменении трудового статуса необходимо сообщать Пенсионному фонду Украины. Отмечается, что это касается как трудоустройства, так и увольнения с работы или регистрации предпринимательской деятельности.

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Причина заключается в том, что некоторые пенсионные надбавки и повышения предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров. Если человек получал такую доплату, а затем официально трудоустроился, право на нее может быть утрачено на период работы. Если пенсионер не сообщит об изменении обстоятельств и продолжит получать выплаты с учетом надбавки, на которую уже не имеет права, возникнет переплата. Пенсионный фонд может потребовать вернуть эти средства.

Поэтому после трудоустройства важно своевременно передать соответствующую информацию в ПФУ. Аналогично нужно действовать и после увольнения, сообщить о прекращении работы, чтобы при наличии оснований пенсионеру могли возобновить выплаты надбавок, предусмотренных для неработающих граждан.

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Таким образом, трудоустройство не лишает человека основной пенсии, но может повлиять на общий размер ежемесячных выплат. Именно поэтому сокрытие информации о работе может обернуться не только потерей отдельных доплат, но и необходимостью возвращать излишне полученные деньги.

Кому не разрешают одновременно получать пенсию и зарплату

Отдельные правила действуют для украинцев, которым назначили пенсию за выслугу лет. Речь идет о гражданах, получивших право на досрочный выход на пенсию благодаря продолжительности работы по определенной профессии или специальности.

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Если человек после оформления такой пенсии снова устраивается на должность, дающую право на пенсию за выслугу лет, выплату пенсии на период работы прекращают. То есть в этом случае одновременно получать зарплату по соответствующей должности и пенсию за выслугу лет нельзя.

Например, бывший учитель оформил пенсию за выслугу лет, но спустя время решил вернуться к преподаванию и снова устроился работать учителем. В такой ситуации пенсионные выплаты ему приостановят на время работы на должности, которая дает право на этот вид пенсии.

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В то же время это не означает, что человек полностью теряет право на пенсионное обеспечение. После увольнения с соответствующей должности выплату пенсии за выслугу лет могут возобновить. Есть и другой вариант: пенсионер может сменить профессиональную деятельность и устроиться на работу, которая не дает права на назначение пенсии за выслугу лет.

В таком случае он сможет продолжать получать ранее назначенную пенсию и одновременно заработную плату. Следовательно, решающее значение имеет не сам факт трудоустройства, а то, какую именно должность занимает человек после оформления пенсии за выслугу лет.

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Как получать пенсию и зарплату после достижения пенсионного возраста

Для украинцев, получающих пенсию за выслугу лет, предусмотрена еще одна возможность. После достижения общеустановленного пенсионного возраста они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о переходе на пенсию по возрасту.

Отмечается, что это важно для тех, кто хочет продолжать работать по своей специальности и при этом не терять пенсионные выплаты. После перехода на пенсию по возрасту человек может официально работать и получать зарплату вместе с пенсией.

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Таким образом, украинцам, вышедшим на пенсию за выслугу лет, стоит учитывать ограничения перед возвращением к работе. Если же человек уже достиг общего пенсионного возраста, переход на пенсию по возрасту может позволить ему совмещать оба источника дохода.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, украинцам, которые получают пенсию и временно находятся за границей или на оккупированных территориях, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря, иначе могут возникнуть проблемы с продолжением пенсионных выплат. Для этого нужно подтвердить свою личность с помощью предусмотренных Пенсионным фондом Украины процедур.