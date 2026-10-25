Популярный среди украинцев продукт может резко подорожать: что будет с ценами в 2027 году

Из-за распространения африканской чумы свиней поголовье в Украине сокращается, а закупочные цены на живых свиней на неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года могут составить 72-73 грн/кг. Если потери продолжатся, в следующем году в отрасли прогнозируют дефицит и возможный рост закупочных цен значительно выше 100 грн/кг, что создает риски подорожания свинины для потребителей.

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Об этом говорится в еженедельном прогнозе ассоциации "М’ясна галузь", который цитирует сайт "Агробизнес". В то же время ситуация на рынке остается неоднородной: в регионах, где фиксируют вспышки болезни, закупочные цены снижаются из-за избытка предложения, тогда как общее сокращение поголовья создает предпосылки для дальнейшего подорожания продукции.

Почему свинина может резко подорожать

Одной из главных угроз для украинского свиноводства остается африканская чума свиней, это опасное вирусное заболевание, которое поражает свиней и может привести к значительным потерям поголовья. Оно не представляет опасности для здоровья людей, однако наносит серьезный ущерб животноводческим предприятиям и частным хозяйствам.

Распространение АЧС создает сложную ситуацию для производителей. В районах, где возникают вспышки, владельцы хозяйств могут пытаться быстрее реализовать животных, чтобы снизить риски потерь. В результате на местных рынках увеличивается предложение свиней, а закупочные цены снижаются.

Однако такая ситуация не означает, что свинина останется дешевой в долгосрочной перспективе. Если из-за болезни поголовье продолжит сокращаться, производителям будет сложнее обеспечивать рынок необходимым количеством животных. Восстановление стада требует времени, поэтому последствия нынешних потерь могут сказаться на предложении мяса через несколько месяцев или даже лет.

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В ассоциации предупреждают, что при сохранении нынешних тенденций в течение года рынок может столкнуться с острым дефицитом свиней живым весом. По оценкам представителей отрасли, закупочные цены тогда могут вырасти значительно выше 100 грн за килограмм.

В то же время это прогноз стоимости живых свиней, а не готовой свинины в магазинах. Розничная цена будет зависеть также от расходов на забой, переработку, транспортировку, хранение и торговлю, а также от конкуренции с импортной продукцией.

Сколько будут стоить свиньи в конце октября

Первые признаки изменения ценовой ситуации уже заметны на рынке закупки живых свиней. На неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года ассоциация прогнозирует цену на уровне 72-73 грн за килограмм живого веса, это примерно на 6% больше, чем неделей ранее.

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Однако рост не охватывает все регионы в одинаковой степени, в местностях, где распространяется африканская чума свиней, закупочные цены продолжают снижаться. Причина заключается в разнице между краткосрочной ситуацией на местном рынке и общими перспективами отрасли.

Когда производители одновременно пытаются реализовать больше животных, цена может падать даже на фоне сокращения поголовья в стране. Однако по мере уменьшения количества свиней, доступных для дальнейшего выращивания и забоя, баланс спроса и предложения может измениться.

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В начале октября представители отрасли ожидали более умеренного подорожания. Исполнительный директор ассоциации Николай Бабенко прогнозировал, что до конца года стоимость живых свиней может вырасти максимум на 5%. В то же время он предупреждал, что в случае новых вспышек АЧС цена может снизиться примерно до 70 грн за килограмм.

Нынешний прогноз о возможном превышении отметки 100 грн за килограмм касается уже перспектив следующего года и зависит от того, насколько серьезными окажутся потери поголовья.

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В Украине стало меньше свиней: что показывает статистика

Данные Государственной службы статистики свидетельствуют о сокращении общего количества свиней в Украине. На начало сентября 2026 года в хозяйствах насчитывалось 4,64 млн голов, это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время изменения происходят неравномерно в зависимости от типа хозяйств. Промышленные предприятия, напротив, увеличили поголовье примерно на 7,5-8% – до 3,37 млн свиней. Зато в хозяйствах населения количество животных сократилось на четверть и составило 1,26 млн голов.

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Таким образом, частные хозяйства теряют значительную часть поголовья, тогда как промышленные производители наращивают свое присутствие на рынке. Сейчас на предприятия приходится около 65,9% производства свинины.

Сокращение количества свиней в домохозяйствах важно не только для самих владельцев животных. Частное свиноводство традиционно обеспечивает часть внутреннего предложения мяса, поэтому уменьшение поголовья в этом сегменте может влиять на общую структуру производства.

Кроме того, восстановление стада требует финансовых ресурсов, кормов, ветеринарного контроля и времени на выращивание новых животных. Если хозяйства из-за вспышек заболевания теряют свиней и не могут быстро восстановить их количество, предложение на рынке может продолжить сокращаться.

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Дешевый импорт пока сдерживает рост цен

На украинский рынок влияет не только внутреннее производство, но и импорт свинины. Зарубежные поставки позволяют частично компенсировать нехватку отечественной продукции и сдерживать рост цен.

По данным, приведенным в отраслевом материале, в январе-августе 2026 года Украина импортировала 26,9 тыс. тонн свинины. Отмечается, что это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Рост импорта свидетельствует о повышении роли зарубежной продукции в обеспечении внутреннего рынка. Если отечественные производители не смогут удовлетворить спрос, импорт может и в дальнейшем оставаться одним из механизмов компенсации дефицита.

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В то же время импорт не гарантирует, что розничные цены останутся неизменными. На стоимость продукции влияют закупочные цены за рубежом, валютный курс, логистика, таможенные условия и расходы украинских торговых сетей.

Для сравнения, в отраслевом обзоре приводятся такие ориентиры, в Германии полутуши кондиционных свиней на бирже VEZG стоили около 70,6 грн за килограмм, а в Польше живые свиньи – примерно 50,3 грн за килограмм. Показатели относятся к разным категориям продукции, поэтому их нельзя напрямую приравнивать к украинским закупочным ценам.

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Однако они демонстрируют, почему импортная продукция может создавать ценовую конкуренцию для отечественных производителей. Если закупочная стоимость за рубежом остается ниже, поставки из других стран могут помогать сдерживать внутренний рост цен.

С другой стороны, чрезмерная зависимость от импорта делает рынок более чувствительным к изменениям внешней конъюнктуры. Поэтому для стабильности цен важно не только обеспечивать поставки из-за рубежа, но и поддерживать украинское производство.

Последствия африканской чумы свиней не ограничиваются непосредственными потерями животных. После вспышки предприятиям необходимо восстанавливать поголовье, организовывать ветеринарный контроль и постепенно возвращаться к прежним производственным показателям.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, период самых низких цен на овощи борщевого набора в Украине остался позади. Начиная с октября в стране начался сезонный рост стоимости картофеля, моркови и свеклы, которые до конца 2026 года будут ежемесячно прибавлять в цене в среднем по 7-10%.