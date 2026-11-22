В Украине пока не прогнозируют дефицита подсолнечного масла, внутренний рынок обеспечен, а за первую половину ноября страна экспортировала 230 тыс. тонн продукции, хотя часть заводов временно остановилась. В то же время из-за убыточности аграрного производства фермеры могут оставить незасеянными от 20% до 50% земель в 2027 году, что в критическом сценарии способно вызвать дефицит сырья и подорожание масла в 1,5-2 раза.

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О рисках роста стоимости рассказал финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире медиа. По его словам, из-за убыточности аграрного производства и военных рисков фермеры рассматривают возможность оставлять часть земель незасеянными,

Почему подсолнечное масло может подорожать

На возможные изменения цен влияют не только проблемы с перерабатывающими предприятиями, но и ситуация непосредственно в аграрном секторе. Из-за убыточности производства, военных рисков и сложных условий работы фермеры могут пересмотреть свои планы на следующий сезон и отказаться от засева части земель.

Кущ объяснил, что аграрии оказались перед непростым выбором – продолжать посевную кампанию или оставлять поля незасеянными, чтобы дать земле отдохнуть. Такой подход называют "черным паром". Он предполагает, что землю определенное время не используют для выращивания сельскохозяйственных культур, а оставляют без посевов.

В нынешних условиях это может стать вынужденным решением для фермеров, которые не видят достаточной экономической выгоды от производства или не готовы рисковать средствами из-за нестабильной ситуации. Если аграрии будут массово сокращать посевы, Украина может столкнуться с уменьшением объемов выращенного подсолнечника. Это, в свою очередь, создаст дополнительные проблемы для маслоэкстракционных заводов, которым нужно достаточное количество сырья для стабильной работы.

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Сколько земли могут оставить незасеянной в 2027 году

По прогнозам Куща, масштабы сокращения посевных площадей в следующем году могут быть разными в зависимости от того, насколько сложной будет ситуация в аграрном секторе. Эксперт назвал три возможных сценария:

оптимистичный – незасеянными останутся как минимум 20% земель;

пессимистичный – доля площадей, которые не будут использовать для посевов, может вырасти до 30%;

критический – без посевов может остаться до 50% земли.

Самые серьезные последствия возникнут в случае реализации критического сценария. Если половина земель останется незасеянной, страна может столкнуться со значительным сокращением производства сельскохозяйственного сырья. В частности, возникнет риск нехватки семян подсолнечника, необходимых для переработки даже небольшими предприятиями, работающими на внутренний рынок.

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В таком случае проблема может выйти за пределы отдельных заводов и повлиять на всю производственную цепочку – от фермерских хозяйств до предприятий, которые производят и продают готовое масло.

Может ли подсолнечное масло подорожать вдвое

По оценкам экономиста, если проблемы в аграрном секторе усугубятся, стоимость подсолнечного масла может вырасти в 1,5-2 раза. В то же время окончательный масштаб подорожания будет зависеть от того, насколько сильно сократятся посевы, смогут ли предприятия возобновить работу и как изменится ситуация с переработкой и поставками продукции.

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Одним из дополнительных факторов может стать переориентация украинского рынка на импорт. Если внутренние заводы не смогут обеспечивать достаточные объемы готовой продукции, Украина будет вынуждена закупать масло за рубежом. При этом импорт может оказаться дороже отечественной продукции. Сложная международная логистика, транспортные расходы и необходимость доставлять готовое масло из других стран могут повлиять на конечную цену для покупателей.

На украинском рынке также может увеличиться доля продукции небольших фермерских хозяйств. В частности, речь идет о нерафинированном масле, которое производят местные маслобойни и продают на рынках или непосредственно потребителям. Таким образом, в случае ухудшения ситуации покупатели могут столкнуться не только с ростом цен, но и с изменением ассортимента.

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Стоит ли украинцам покупать масло про запас

Несмотря на возможное подорожание, эксперт не советует украинцам паниковать и создавать домашние запасы подсолнечного масла. По его словам, покупать продукт в больших количествах заранее нет смысла, в частности из-за особенностей хранения.

У масла ограниченный срок годности, а неправильные условия могут привести к ухудшению его качества. Хранение на балконе, где продукт может подвергаться перепадам температуры, не является лучшим решением, особенно перед зимой.

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"Впереди тяжелая зима, морозы, масло портится, если оно будет где-то стоять на балконе. Поэтому я думаю, что вопрос просто в цене", – отметил Кущ. Таким образом, даже если стоимость продукта будет расти, массовая закупка масла сейчас может не принести ожидаемой экономии.

Есть ли в Украине дефицит подсолнечного масла

Несмотря на проблемы в отрасли и российские атаки на предприятия пищевой промышленности, сейчас в Украине не прогнозируют дефицита подсолнечного масла. Внутренний рынок остается обеспеченным продукцией, а производители продолжают экспортировать ее за границу.

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По данным, приведенным министром аграрной политики Тарасом Высоцким, имеющихся ресурсов достаточно для удовлетворения потребностей украинских потребителей. Ситуация остается контролируемой, хотя отдельные предприятия временно приостановили работу из-за рисков безопасности и необходимости восстанавливать поврежденные производственные мощности.

Сейчас цены на подсолнечное масло в украинских супермаркетах колеблются примерно от 91 до 110 грн. Однако дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на предприятиях, доступности сырья, объемов переработки и затрат производителей.

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Проблемы с работой отдельных заводов пока не остановили экспорт украинского подсолнечного масла. Производители продолжают поставлять продукцию на внешние рынки, а украинское масло остается одним из важных товаров аграрного экспорта.

За первую половину ноября Украина отправила за границу 230 тыс. тонн подсолнечного масла, это свидетельствует о том, что отрасль продолжает работать, несмотря на сложные условия, повреждение инфраструктуры и временные остановки части производств. В то же время дальнейшая стабильность поставок будет зависеть от ситуации с безопасностью, возможностей восстановления предприятий и того, насколько бесперебойно аграрии смогут обеспечивать заводы сырьем.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине может существенно подорожать свинина – розничные цены рискуют взлететь до 300-400 грн за килограмм. Причиной очередного скачка цен стали новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), которые грозят сокращением поголовья и дефицитом сырья для мясоперерабатывающих предприятий.