Популярный овощ в Украине резко дорожает: сколько теперь стоит килограмм

В Украине тепличные помидоры подорожали на 10% за неделю, а рост цен продолжается уже третью неделю подряд. По состоянию на 25 октября производители предлагали томаты по 55-80 грн/кг, хотя в среднем они все еще на 22% дешевле, чем год назад. В то же время цены в супермаркетах колеблются в районе 93 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной подорожания стало сокращение предложения томатов отечественного производства.

В конце осени выращивать овощи в теплицах становится сложнее, а похолодание влияет на скорость созревания урожая. В результате у производителей меньше продукции для продажи, что создает предпосылки для дальнейшего повышения цен.

Почему в Украине дорожают тепличные помидоры

По информации участников рынка, поставки тепличных томатов от украинских производителей остаются ограниченными и нестабильными. Часть хозяйств уже завершила реализацию продукции предыдущего оборота, поэтому объемы овощей, доступных для продажи, сократились.

В других стационарных теплицах из-за похолодания существенно замедлилось созревание помидоров. Это означает, что производители не могут обеспечивать рынок в тех же объемах, что и раньше. В то же время поставки продукции из парниковых теплиц вообще прекратились.

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Ситуацию осложняет и то, что компенсировать нехватку украинских томатов импортом пока не удается. По данным EastFruit, дополнительные поставки из-за рубежа сейчас не обеспечивают достаточного объема продукции, чтобы покрыть сокращение предложения со стороны местных комбинатов.

Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда доступных тепличных помидоров становится меньше, а возможности быстро увеличить поставки остаются ограниченными. В таких условиях производители получают возможность пересматривать отпускные цены.

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Подорожание продолжается уже третью неделю подряд, что свидетельствует о том, что речь идет не об однократном изменении стоимости, а о тенденции, сохраняющейся на фоне сезонного сокращения предложения.

Продолжат ли расти цены на помидоры

Дальнейшая динамика стоимости тепличных томатов будет зависеть от объемов продукции, которые смогут предложить украинские хозяйства, а также от возможностей импортировать овощи из других стран. По данным EastFruit, местные производители готовы и дальше повышать цены, если темпы сбыта останутся на нынешнем уровне.

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Свою позицию они объясняют прежде всего ограниченным предложением томатов от украинских тепличных комбинатов. В то же время это не означает, что подорожание обязательно будет продолжаться непрерывно. Дальнейшие изменения будут зависеть от соотношения спроса и предложения, появления дополнительных партий продукции и ситуации с импортными поставками.

Несмотря на нынешний рост цен, в годовом измерении тепличные томаты в Украине остаются дешевле. По оценкам аналитиков, в среднем они стоят на 22% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Важно также различать цены, по которым тепличные комбинаты продают продукцию, и конечную стоимость овощей в магазинах. Указанный диапазон 55–80 грн за килограмм касается предложений украинских производителей. Розничные цены могут отличаться в зависимости от торговой сети, поставщика, качества продукции и расходов на ее доставку и реализацию.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

По данным "Минфина", по состоянию на 10 августа стоимость помидоров в крупнейших розничных сетях Украины зависит от сорта, а средняя стоимость варьируется от 73,09 (сливка) до 101,03 грн/кг (красные). Собственный анализ OBOZ.UA показал, что цены на овощ в супермаркетах начинаются от 89,90 грн/кг:

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"Сільпо" – 97 грн/кг;

"Varus" – 93,90 грн/кг;

АТБ – 93,89 грн/кг.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, до конца осени в Украине могут подорожать основные продукты питания – в некоторых категориях цены вырастут до 20%. Больше всего это может затронуть молочную продукцию, овощи и хлеб. Среди причин – сезонные расходы на хранение, переход на импорт отдельных товаров и работа генераторов из-за перебоев с электроснабжением.