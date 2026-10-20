Популярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограмм

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцакраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: чего ожидать от АЗСИллюстрация - евроВ ЕС согласились закрыть "дыру" в бюджете Украины: откуда хотят взять 70 млрд евроИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПочти половина иностранных наемников в армии РФ – граждане Центральной Азии: из каких стран их больше всегоПочти половина иностранных наемников в армии РФ – граждане Центральной Азии: из каких стран их больше всегоВ Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – ПесковВ Кремле ждут Виткоффа с докладом о переговорах с Зеленским в Осло, – ПесковОтключение света в Украине. ИллюстрацияВ Киеве исчез свет в 4 районах, графики будут действовать до полуночи: что происходит с электроэнергией 20 октября"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. Видео"Плохие вещи": Рубио заявил, что война в Украине должна закончиться, и упомянул о потерях России. ВидеоГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовАРМА продает 500 iPhone, 200 наушников и 100 часов Apple: техника была изъята на таможнеАРМА продает 500 iPhone, 200 наушников и 100 часов Apple: техника была изъята на таможне

Популярный в Украине овощ может резко подорожать зимой: сколько будет стоить килограмм

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read4 мин
7,6 т.
Молодая картошка в магазине. Иллюстрация
Сколько стоит молодая картошка: анализ цен и прогноз. Иллюстрация. Источник: magnific

В Украине зимой 2026–2027 годов качественный картофель может подорожать до 15–20 гривен за килограмм из-за сокращения урожая, проблем с хранением, нехватки рабочей силы и ограниченных возможностей импорта. Сейчас хозяйства продают качественный картофель примерно по 8–9 гривен за килограмм, тогда как в супермаркетах средняя цена уже составляет около 16,9 гривны, а дальнейшая стоимость будет зависеть от зимних запасов и ситуации на рынке.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. В октябре на украинском рынке сложилась существенная разница между ценами производителей и стоимостью картофеля в розничных торговых сетях.

Согласно приведенным отраслевым оценкам, качественный картофель на уровне хозяйств продается примерно по 8–9 гривен за килограмм. Зато продукция с дефектами, неправильной формой или другими недостатками стоит значительно дешевле – от 3 до 6 гривен за килограмм.

До 20 гривен за килограмм: какими могут быть цены зимой

По прогнозу аналитиков, наибольшее подорожание качественного картофеля возможно в феврале 2027 года, стоимость продукции может достичь 15–20 гривен за килограмм на уровне производителей. Если сравнивать этот прогноз с нынешними ценами хозяйств, разница оказывается существенной.

Читайте также
Дарина ГерцеваДарина Герцева
3,4 т.
Счета украинцев могут заблокировать из-за обычных переводов: как не попасть в ловушку
3,4 т.
Счета украинцев могут заблокировать из-за обычных переводов: как не попасть в ловушку
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,8 т.
Украинцам открыли возможность оформления новых выплат через Дію: кто может получить деньги
1,8 т.
Украинцам открыли возможность оформления новых выплат через Дію: кто может получить деньги
Дарина ГерцеваДарина Герцева
1,1 т.
Украинцам могут бесплатно выдать дрова на зиму: кто имеет право на помощь
1,1 т.
Украинцам могут бесплатно выдать дрова на зиму: кто имеет право на помощь

Сейчас качественный картофель продается примерно по 8–9 грн/кг. Если взять среднюю текущую цену 8,5 гривны, то повышение до 15 гривен будет означать подорожание примерно на 76%. Если же стоимость достигнет 20 гривен, рост по сравнению с нынешним уровнем составит около 135%.

То есть при таком сценарии качественный картофель у производителей может подорожать более чем вдвое. В то же время речь идет именно о прогнозе, а не об уже установленной цене. Реальная ситуация будет зависеть от объемов запасов, темпов их реализации, качества продукции и спроса в течение зимних месяцев.

Почему в Украине может возникнуть дефицит качественного картофеля

Главной проблемой этого сезона является не только количество собранного урожая, но и его качество. По словам экспертов, из-за жаркой погоды урожай картофеля в западных регионах Украины оказался примерно на 30% меньше. Отмечается, что это существенное сокращение для территорий, которые играют важную роль в производстве картофеля.

Однако даже собранный урожай не всегда соответствует требованиям к продукции, которую можно длительно хранить и продавать зимой. Часть клубней имеет повреждения, деформации или другие недостатки. Также производители сообщают о значительном количестве мелкого картофеля и распространении сухой гнили.

В результате на рынке может сложиться ситуация, когда картофель в целом есть в продаже, но качественной продукции, пригодной для длительного хранения, не хватает. Именно такая разница между общим объемом урожая и объемами товарного картофеля может стать одним из ключевых факторов зимнего подорожания.

Одним из факторов, ухудшающих качество картофеля этого года, производители называют сухую гниль. Отмечается, что это заболевание клубней, которое может проявляться во время хранения и приводить к постепенному разрушению тканей картофеля.

Особенно опасна ситуация, когда в хранилище попадает продукция, уже имеющая повреждения или заражение. При неблагоприятных условиях часть запасов может утратить товарный вид и стать непригодной для реализации. Для хозяйств это означает дополнительные убытки, поскольку даже после сбора урожая нет гарантии, что весь картофель сохранится до весны.

Почему зимой картофель может дорожать даже при наличии запасов

После завершения основного периода сбора урожая значительная часть картофеля постепенно переходит с открытого рынка в хранилища. В течение осени хозяйства реализуют часть продукции, а остальную оставляют на зиму. Однако длительное хранение требует дополнительных затрат.

Производители должны поддерживать необходимые условия в помещениях, оплачивать электроэнергию, работу персонала и контролировать состояние запасов. Кроме того, во время хранения картофель естественным образом теряет часть массы, а отдельные клубни могут портиться. Поэтому фактический объем товарной продукции, который останется на продажу в феврале или марте, может оказаться меньше, чем количество картофеля, заложенного на хранение осенью.

Если качественных запасов окажется недостаточно, конкуренция между покупателями за продукцию будет усиливаться. В такой ситуации хозяйства, располагающие современными хранилищами, получат преимущество. Они смогут дольше сохранять картофель в надлежащем состоянии и реализовывать его тогда, когда предложение на рынке сократится.

Импорт может не спасти ситуацию

В годы, когда внутреннего урожая недостаточно, украинский рынок может частично компенсировать дефицит за счет импортной продукции. Однако в этом сезоне возможности для таких поставок могут быть ограниченными.

По оценкам аналитиков, европейские производители также столкнулись с проблемами урожайности. На фоне сокращения предложения европейские страны уже заключили контракты на значительные объемы картофеля из Египта, уборка этого урожая начинается в декабре.

Поэтому украинским импортерам не стоит рассчитывать, что значительные объемы относительно доступного картофеля из Египта обязательно останутся свободными для закупки.

Даже если импортный картофель будет доступен, его ввоз в Украину не всегда окажется экономически выгодным. Одной из главных проблем остаются транспортные расходы. Перевозка крупных партий овощей требует грузового транспорта, топлива, водителей и организации логистики.

В настоящее время рынок сталкивается с нехваткой водителей, подорожанием топлива и другими логистическими трудностями, и все это увеличивает себестоимость импортной продукции. Если закупочная цена картофеля за рубежом и без того высока, то после транспортировки, оформления и доставки в торговые сети она может оказаться еще дороже.

Еще одна проблема производителей – нехватка рабочей силы. После сбора урожая картофель необходимо перебрать, отсортировать по размеру и качеству и подготовить к хранению или продаже. Работа требует значительного количества работников, особенно в хозяйствах, где процессы не полностью автоматизированы.

Однако найти необходимое количество людей становится все сложнее. Из-за острого дефицита персонала оплата труда при сортировке картофеля достигает 800–1000 гривен в день. Для производителей это означает увеличение затрат на подготовку продукции к реализации.

Цены на продукты в супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты в настоящее время продают картофель по цене 15,3–16,5 грн/кг. В частности:

  • Auchan – 15,30 грн/кг;
Как может измениться стоимость овощей в Украине

Как может измениться стоимость овоща в Украине. Источник: Auchan

  • АТБ – 14,49 грн/кг;
Почему овощи могут резко подорожать

Почему овощ может резко подорожать. Источник: АТБ

  • "Сильпо" – 15 грн/кг;
Какова стоимость овощей в супермаркетах

Какова стоимость овоща в супермаркетах. Источник: "Сильпо"

  • Megamarket – 18,50 грн/кг.
Стоимость картофеля зимой может вырасти

Стоимость картофеля зимой может вырасти. Источник: Megamarket

Как сообщал OBOZ.UA ранее, страны Европейского Союза увеличивают экспорт своих сыров в Украину. В то же время отечественные сыроделы сталкиваются с рядом других проблем, в частности с ростом производственных затрат, логистическими сложностями и новыми перебоями с электроснабжением.

Похожие темы
Цены на продуктыУкраинаценыовощимагазинсупермаркетрынок
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники