Польша усложнит выдачу паспортов гражданам Украины: какие изменения готовят
Правительство Польши планирует усложнить процедуру натурализации граждан из Украины и остальных стран. Чтобы получить польское гражданство, им нужно будет непрерывно проживать в этой стране 8 лет, владеть польским языком на уровне В2 и подписать декларацию о верности Польше.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон о гражданстве, который разработало Министерство внутренних дел и администрации Польши. Ожидается, что правительство примет документ до конца текущего года.
Что изменится
Законопроект предусматривает существенное ужесточение критериев для кандидатов по нескольким направлениям.
- Увеличение ценза оседлости
Необходимый срок непрерывного легального проживания в стране увеличится с 3 до 8 лет.
- Подтверждение "центра жизненных интересов"
Кандидат должен будет предоставить доказательства того, что Польша является его основным местом проживания: предоставить документы о стабильном источнике дохода, подтвердить законное право собственности на жилье и иметь польское налоговое резидентство.
- Повышение языкового барьера и экзамены
Уровень обязательного языкового сертификата повышается с B1 до B2. Кроме того, вводится обязательный тест на знание истории, культуры и современного устройства Польши.
- Декларация о лояльности
Обязательным требованием станет подписание официальной декларации о верности Республике Польша.
- Расширение оснований для отказа
Причиной для отклонения заявки станут наличие окончательного приговора суда или даже административные штрафы. А подача поддельных документов или предоставление ложных сведений гарантирует автоматический отказ по соображениям безопасности.
- Ограничение процедуры восстановления гражданства
Упрощенная процедура для лиц, утративших гражданство до 1 января 1999 года, будет действовать только до конца 2030 года и потребует принесения декларации о верности.
На каком этапе находятся изменения
Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Мацей Дущик сообщил, что проект изменений уже официально внесен в повестку дня правительства. Комментируя внесение документа, Дущик подчеркнул планомерную реализацию объявленной ранее политики:
"Еще один пункт миграционной стратегии в действии!" – написал Дущик на своей странице в соцсети X.
По словам чиновника, ключевым обоснованием таких строгих мер являются соображения внутренней безопасности государства. Министерство под руководством Дущика стремится исключить злоупотребления и гарантировать, что польский паспорт будут получать только полностью интегрированные и лояльные стране люди.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцев в Польше, участвующих в программе "800 Плюс", предупредили о дополнительных проверках. Тем, кто их не пройдет, автоматически отменят выплаты от государства.