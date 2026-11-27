Украинцы польского происхождения, которые хотят получить Карту поляка, могут столкнуться с ужесточением требований к ее оформлению. Польские власти готовят изменения в законодательство, которые должны усилить контроль за выдачей документа – в частности, расширение перечня необходимых документов и невозможность получить ее на основании справки от полонийных организаций.

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Как сообщает Interia, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления в Сенате 26 ноября. Он подчеркнул, что документ должен помогать поддерживать связь с родиной иностранцам польского происхождения, которые живут за границей.

Что такое Карта поляка

Карта поляка – это официальный документ, который подтверждает принадлежность иностранца к польскому народу. Она не дает гражданство автоматически и не заменяет вид на жительство или визу, но предоставляет ряд других преимуществ:

право работать в Польше без разрешения на работу и открывать бизнес на тех же условиях, что и граждане страны;

и на тех же условиях, что и граждане страны; возможность бесплатно получить национальную визу типа D и без сбора оформить разрешение на постоянное проживание ;

и без сбора оформить ; упрощенный путь к польскому гражданству после получения ПМЖ и выполнения требований закона;

после получения ПМЖ и выполнения требований закона; доступ к бесплатному обучению в государственных вузах и экстренной медицинской помощи в Польше;

скидки на проезд по железной дороге в Польше (37%) и бесплатный вход в государственные музеи.

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Почему хотят изменить правила

По словам Сикорского, статистика за последние три года свидетельствует об увеличении доли Карт поляка, выданных на основании справок от польских или полонийных организаций. В то же время часть таких документов вызывает сомнения в достоверности содержащейся в них информации.

Министр отметил, что все больше заявителей, уже проживающих в Польше, обращаются за Картой поляка, чтобы легализовать свое пребывание и впоследствии получить польское гражданство. Это, по его мнению, не соответствует первоначальному замыслу законодателей.

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"В соответствии с намерением законодателя, а также миграционной стратегией Польши, этот документ должен выдаваться с целью поддержания связей с Польшей иностранцев польского происхождения, проживающих за границей. Между тем за Картой поляка обращается все больше людей, проживающих в Польше, с целью легализации пребывания и получения гражданства", – заявил Сикорский.

Что именно изменится

МИД Польши уже начал работу над изменениями в закон. Среди запланированных шагов:

отмена возможности получить Карту поляка на основании справки от организаций польской диаспоры;

расширение перечня данных и документов, которые заявители должны будут приложить к своему заявлению;

требование знания польского языка, истории и традиций страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше участились случаи отказа украинцам в предоставлении номера PESEL со статусом UKR. Несмотря на заявленное намерение воспользоваться временной защитой, пограничники регистрировали другую цель въезда, что делало невозможным оформление документа, необходимого для получения временной защиты и всех связанных с ней прав.