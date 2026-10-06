Полиция оштрафовала пьяного водителя: он подал иск на 50 тыс. грн, поскольку алкотестер мог быть нестерильным

В Хмельницкой области водитель, признанный виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пытался через суд получить 50 тыс. грн моральной компенсации от больницы. Мужчина утверждал, что во время медицинского осмотра ему могли установить на алкотестер нестерильный мундштук, поскольку тот якобы был упакован в обычный зип-пакет. Суд в иске отказал.

Видео дня

Об этом говорится в решении Летичевского районного суда Хмельницкой области от 28 сентября 2026 года. Инцидент произошел 18 июня 2025 года в селе Бохны Летичевской общины. Полицейские остановили водителя автомобиля Opel и заподозрили его в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в Летичевскую многопрофильную больницу для медицинского осмотра.

Врач провел тест с помощью газоанализатора "Алконт-М". Прибор показал 0,84 промилле алкоголя, после чего было составлено соответствующее медицинское заключение. Отметим, что в Украине допустимый показатель составляет 0,2 промилле.

Впоследствии водитель начал оспаривать не только результаты осмотра, но и действия медиков. Он заявил, что мундштук для алкотестера находился не в индивидуальной заводской упаковке, а в обычном пакете с застежкой типа "зип-лок".

По мнению мужчины, из-за этого он не мог убедиться, что мундштук был новым, стерильным и хранился надлежащим образом. Он также заявил, что опасался возможного заражения заболеваниями, которые могут передаваться через слюну и слизистые оболочки дыхательных путей, в частности туберкулезом.

РЕКЛАМА

В связи с этим водитель потребовал от больницы 50 тыс. грн моральной компенсации. Он утверждал, что пережил длительные и интенсивные душевные страдания из-за сомнений относительно стерильности мундштука.

При этом мужчина уже был наказан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 18 июля 2025 года Летичевский районный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 130 КУоАПи назначил штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год. В августе 2025 года Хмельницкий апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Главные истории дня

В апелляции водитель также ссылался на возможные нарушения при проведении медицинского осмотра. Однако суд установил, что на видеозаписях с бодикамеры полицейского видно, как врач непосредственно перед тестированием в присутствии водителя распаковал и установил на "Алконт-М" одноразовый мундштук.

Сам врач в суде заявил, что мундштук был стерильным, упакованным в зип-пакет, а после использования его утилизировали как биологические отходы. Другой медик больницы подтвердил, что мундштуки хранились в зип-пакетах по одному или по два.

РЕКЛАМА

Кроме того, суд установил, что использованный для осмотра "Алконт-М" прошел поверку и соответствовал требованиям ДСТУ. Врач, проводивший осмотр, также имел необходимую подготовку для проведения обследований на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее проверки по обращениям водителя проводили полиция, прокуратура и Департамент здравоохранения Хмельницкой ОГА. Ни один из этих органов не установил уголовных, административных или дисциплинарных нарушений со стороны врача.

Как ранее писал OBOZ.UA, у 76-летнего Ивана Берестецкого, страдающего деменцией, отобраликвартиру площадью около 41 кв. в Киеве. Мужчина, по крайней мере в последнее время, не имел возможности защищать себя в судах или вести собственные финансовые дела. После того как пенсионера выселили из квартиры, его просто с улицы забрала скорая помощь.