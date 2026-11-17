В Украине подарок недвижимости от близкого родственника, имеющего статус налогового нерезидента, облагается по ставке 23% – 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Например, если сын-нерезидент подарит матери квартиру стоимостью 1,5 млн грн, ей придется заплатить 345 тыс. грн, тогда как между родственниками-резидентами Украины действует нулевая ставка.

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Такую позицию подтвердила Государственная налоговая служба в индивидуальной налоговой консультации от 14 сентября 2026 года № 5447/ІПК/08-01-24-07-06. На документ обратил внимание налоговый юрист Вадим Оксентюк.

Когда за подаренную квартиру придется заплатить 23%

По общему правилу, подарки между близкими родственниками не облагаются налогом, если обе стороны являются налоговыми резидентами Украины, это предусмотрено статьей 174 Налогового кодекса Украины. К первой степени родства относятся родители, дети, муж и жена. Ко второй – родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Если недвижимость дарят между такими родственниками, а обе стороны имеют статус резидентов Украины, применяется нулевая ставка НДФЛ. Военный сбор в таком случае также не уплачивается.

Однако ситуация меняется, если хотя бы один участник сделки имеет статус налогового нерезидента. Тогда льгота для близких родственников не действует, а доход в виде подаренной недвижимости облагается по общей ставке. Согласно подпункту 174.2.3 Налогового кодекса, в таком случае нужно уплатить:

18% НДФЛ – налог на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

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Таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23% стоимости подаренного имущества. И степень родства уже не имеет значения: даже если квартиру передают от матери сыну или наоборот, налоговое обязательство возникает при условии, что одна из сторон является нерезидентом.

Важно и то, что платить налоги должен именно человек, который получает недвижимость в подарок. Например, если сын-нерезидент подарит матери квартиру стоимостью 1,5 млн грн, расчет будет таким:

Вид платежа Ставка Сумма Налог на доходы физических лиц 18% 270 000 грн Военный сбор 5% 75 000 грн Итого 23% 345 000 грн

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То есть получателю придется уплатить 345 тыс. грн, хотя квартиру он получает не за деньги, а от ближайшего родственника. Если же и сын, и мать остаются налоговыми резидентами Украины, такая операция будет облагаться по нулевой ставке.

Становится ли украинец нерезидентом, если работает за границей

Одно из важнейших обстоятельств в таких ситуациях – определение налогового резидентства. Ведь человек может годами работать в Польше, Литве, Германии или другой стране, но это не означает, что он автоматически перестает быть налоговым резидентом Украины.

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Для определения статуса применяются критерии, предусмотренные подпунктом 14.1.213 Налогового кодекса. В первую очередь учитывают место постоянного проживания человека и центр его жизненных интересов. Речь идет о том, с какой страной у человека самые тесные личные и экономические связи.

В частности, значение могут иметь место проживания семьи, наличие недвижимости, работа, предпринимательская деятельность и другие обстоятельства, свидетельствующие о связи с определенным государством. Если определить центр жизненных интересов невозможно, учитывают количество дней пребывания в Украине. В частности, применяется критерий пребывания на территории страны не менее 183 дней в течение налогового года.

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Если и эти критерии не позволяют установить статус, учитывается гражданство. В июльской индивидуальной налоговой консультации № 4140/ІПК/99-00-24-03-03 ГНС рассматривала ситуацию гражданина Украины, который временно проживает в Литве, но сохраняет родственные и имущественные связи с Украиной.

Налоговики подчеркнули, что физическое лицо самостоятельно определяет свой налоговый статус в соответствии с законодательством. Однако это не означает, что можно просто выбрать страну резидентства по собственному усмотрению: статус должен соответствовать реальным обстоятельствам, которые при необходимости нужно подтвердить документами.

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Итак, если сын переехал в Польшу на работу, это еще не означает, что при дарении квартиры матери он обязательно будет считаться нерезидентом. Сначала нужно выяснить, где находится центр его жизненных интересов и сохранил ли он налоговое резидентство Украины.

Кто должен уплатить налог и когда это нужно сделать

Порядок налогообложения зависит не только от того, кто дарит недвижимость, но и от налогового статуса получателя. Если подарок от нерезидента получает резидент Украины, налогооблагаемый доход по общему правилу указывается в годовой налоговой декларации. В то же время, если налоги уплачены до нотариального оформления договора, отдельная обязанность декларировать доход только в связи с этой операцией может не возникнуть.

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Если же недвижимость получает налоговый нерезидент Украины, налоги нужно уплатить до нотариального оформления договора дарения. Без подтверждения уплаты нотариус не сможет удостоверить сделку.

Поэтому перед передачей квартиры или дома стоит заранее выяснить статус обоих участников операции. Также нужно подготовить документы, подтверждающие родственные связи, и определить стоимость недвижимости для расчета налогов.

Можно ли не платить 23% при дарении между родственниками

Избежать налогообложения можно, если обе стороны сделки имеют статус налоговых резидентов Украины и относятся к первой или второй степени родства. В таком случае действует нулевая ставка НДФЛ, а военный сбор не начисляется.

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Однако, если один из родственников является нерезидентом, само родство не дает права на налоговую льготу. Именно поэтому перед оформлением договора важно проверить резидентство, а не ориентироваться только на то, что квартиру передают между родителями и детьми.

Не обязательно поможет и изменение формы передачи имущества. Например, если вместо квартиры родственник-нерезидент подарит деньги на ее приобретение, к такой операции также могут применяться правила статьи 174 Налогового кодекса.

Итак, перед передачей недвижимости или значительной суммы денег между родственниками, живущими в разных странах, стоит выяснить налоговый статус обеих сторон. При необходимости можно обратиться к налоговому консультанту или получить индивидуальную налоговую консультацию ГНС, чтобы понимать возможные расходы еще до подписания договора.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2027 году украинцы будут платить налог на недвижимость за 2026-й. При минимальной зарплате 8647 грн максимальный платеж составит 129,71 грн за квадратный метр сверх льготной площади (было 120 грн). Конкретную ставку для каждой громады устанавливает местный совет.